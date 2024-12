Pallanuoto, Settebello in raduno a Ostia dal 4 all’8 gennaio 2025: i convocati

Archiviato ieri ad Avezzano il collegiale d’apertura del nuovo quadriennio olimpico, è già stato fissato un altro raduno sperimentale per il Settebello che si terrà al centro federale di Ostia dal 4 all’8 gennaio 2025. Nel ritiro successivo, previsto dal 26 al 29 gennaio, verrà coinvolto anche il gruppo che ha preso parte i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Nel frattempo il Commissario Tecnico Sandro Campagna ha convocato i seguenti atleti per il collegiale del 4-8 gennaio: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Giobatta Valle e Matteo Rocchino (CN Posillipo), Pietro Faraglia, Maurizio Maffei, Luca Provenzani (Onda Forte), Alessandro Carnesecchi e Francesco Cassia (CC Ortigia), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Massaro (Primorac Kotor), Francesco Condemi, Lorenzo De Marchi e Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Stefano Soldi (RN Flerentia), Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Andrea Patchaliev e Davide Occhione (RN Savona), Andrea Giliberti (Telimar), Federico Panerai (SC Quinto).

Oltre al CT Campagna, lo staff tecnico sarà composto anche dagli assistenti tecnici Christian Presciutti e Daniele Bianchi, dal preparatore dei portieri Goran Volarevic, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal medico Giovanni Melchiorri, dall’assistente per i test Valerio Viero, dal fisioterapista Michele Mannarini, dalla psicologa Bruna Rossi e dal videoanalista Paolo Baiardini.

Ricordiamo che la Nazionale italiana maschile di pallanuoto non potrà partecipare alla prossima World Cup per via della squalifica di 6 mesi imposta da World Acquatics per i fatti avvenuti dopo il quarto di finale olimpico a Parigi contro l’Ungheria.