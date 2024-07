Pallanuoto, la Spagna doppia l’Italia nella seconda giornata della Sardinia Cup

Si rivela amara la seconda giornata della Sardinia Cup 2024 di pallanuoto per il Settebello: la Spagna doppia l’Italia, battendola per 10-5. Gli iberici vincono così la manifestazione, mentre gli azzurri si giocheranno domani il secondo posto contro la Croazia, oggi vittoriosa di misura contro la Grecia, sconfitta per 8-7.

Nel primo quarto l’Italia si porta in vantaggio con il rigore di Di Fulvio dopo oltre 6′, ma a ruota la Spagna ribalta il punteggio con le reti in superiorità di Tahull e Granados per il 2-1. Nella seconda frazione Granados sigla subito il 3-1, poi Marziali accorcia, ma Perrone manda le squadre all’intervallo di metà gara sul 4-2 per gli iberici.

Nel terzo periodo Velotto riporta l’Italia a -1, ma gli spagnoli piazzano il break che chiude le ostilità: vanno in gol Perrone a uomini pari, Sanahuja in superiorità e Larumbe su rigore. Di Somma con l’uomo in più firma il gol del 7-4. Nell’ultimo quarto la Spagna arrotonda: a Sanahuja risponde Fondelli, ma poi Perrone e Granados fissano lo score sul definitivo 10-5.

TABELLINO

Spagna-Italia 10-5

Spagna: Aguirre Rubio, Valls, Granados Ortega 3, Sanahuja Carne 2, De Toro Dominguez, Larumbe Gonfaus 1, Famera Kopencova, Cabanas Pegado, Tahull Compte 1, Perrone Rocha 3, Mallarach Guell, Biel Lara, Lorrio Bejar. All.: Martin.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Damonte, Marziali 1, Fondelli 1, Cannella, Iocchi Gratta, Velotto 1, Presciutti, Gianazza, Di Somma 1, Dolce, Nicosia. All.: Campagna.

Arbitri: Copic (Croazia), Boudramis (Grecia).

Note – Parziali: 2-1, 2-1, 3-2, 3-1. Uscito per limite di falli Damonte a 7’29” del terzo tempo. Nicosia (I) para un rigore a Granados a 4’05” del terzo tempo sul 6-3 per a Spagna. In porta Nicosia (Italia) e Lorrio (Spagna). In tribuna per l’Italia: Alesiani, Bruni, Cassia, Condemi, Echenique, Massaro e Renzuto Iodice. Presente in tribuna il presidente della FIN Paolo Barelli. Spettatori: 900 circa.

CALENDARIO E RISULTATI SARDINIA CUP 2024

Giovedì 4 luglio

18:45 Croazia-Spagna 11-12

20:50 Italia-Grecia 13-12

Venerdì 5 luglio

18:45 Grecia-Croazia 7-8

20:50 Spagna-Italia 10-5

Sabato 6 luglio

18:45 Grecia-Spagna diretta WP Channel

20:50 Croazia-Italia diretta RaiSport