Pallanuoto, Italia-Grecia 13-12 nella prima sfida della Sardinia Cup 2024

Ad Alghero, in Sardegna, si è aperta la Sardinia Cup 2024 di pallanuoto: nella prima giornata l’Italia di Alessandro Campagna piega la Grecia per 13-12, così come la Spagna supera di misura la Croazia, battuta per 12-11.

Nel primo quarto immediato botta e risposta tra Di Somma e Fountoulis, poi Echenique, Gianazza e Fondelli, quest’ultimo su rigore, firmano il break azzurro che vale il 4-1. Gli ellenici accorciano con la rete di Argyropoulos Kanakakis, che sigla il 4-2.

Nel secondo periodo la Grecia accorcia ulteriormente con Gkillas, ma Renzuto Iodice in superiorità restituisce il +2 all’Italia. Nel giro di 2′, però, la selezione ellenica firma il sorpasso: segnano in superiorità numerica, nell’ordine, Fountoulis, Argyropoulos Kanakakis, ed ancora Fountoulis per il 5-6 di metà gara.

Nella terza frazione c’è un continuo botta e risposta, con l’Italia che pareggia e la Grecia che torna in vantaggio: Echenique, Gianazza, Condemi in superiorità, ed ancora Echenique per gli azzurri, e Nikolaidis, Papanikolaou in superiorità e Genidounias per i greci vanno in rete per il 9-9 con cui si entra negli ultimi otto minuti.

Nell’ultimo quarto le parti si invertono: il Settebello prova a scappare e la Grecia insegue: nuovo vantaggio azzurro con Echenique e risposta ellenica su rigore con Argyropoulos Kanakakis, altra rete di Echenique e nuova replica di Nikolaidis. L’Italia, però, trova il break con le reti di Fondelli e Di Fulvio, quest’ultima in superiorità, per il 13-11. La Grecia accorcia con Fountoulis, ma nell’ultimo attacco gli ellenici buttano via la sfera e l’Italia vince 13-12.

TABELLINO

Italia-Grecia 13-12

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Alesiani, Gianazza 2, Fondelli 2, Velotto, Renzuto Iodice 1, Echenique 5, Iocchi Gratta, Bruni, Di Somma 1, Condemi 1, Nicosia. All. Campagna.

Grecia: Zerdevas, Genidounias 1, Skoumpakis, Gkiouvetsis, Fountoulis 4, Kalogeropoulos, Dervisis, Argyropoulos Kanakakis 3, Gkillas 1, Papanikolaou 1, Nikolaidis 2, Vlachopoulos, Tzortzatos. All. Vlachos.

Arbitri: Copic (CRO), Gomez Pordomingo (ESP).

Note – Parziali: 4-2 1-4 4-3 4-3. Superiorità numeriche: Italia 4/10 + un rigore e Grecia 5/9 + un rigore. In tribuna per l’Italia: Cassia, Cannella, Damonte, Dolce, Marziali, Massaro e Presciutti. Spettatori: 900 circa.

CALENDARIO E RISULTATI SARDINIA CUP 2024

Giovedì 4 luglio

18:45 Croazia-Spagna 11-12

20:50 Italia-Grecia 13-12

Venerdì 5 luglio

18:45 Grecia-Croazia diretta WP Channel

20:50 Spagna-Italia diretta RaiSport

Sabato 6 luglio

18:45 Grecia-Spagna diretta WP Channel

20:50 Croazia-Italia diretta RaiSport