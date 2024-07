Pallanuoto, il Settebello alla Sardinia Cup per affinare la condizione in vista delle Olimpiadi

Dopo le nette vittorie contro Francia, a Roma, e Romania, a Firenze, il Settebello si sposta ad Alghero, in Sardegna, dove da domani, giovedì 4, a sabato 6 luglio andrà in scena la Sardinia Cup 2024 di pallanuoto, torneo che servirà ad affinare ulteriormente la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia di Alessandro Campagna affronterà un quadrangolare con Croazia, Grecia e Spagna: il Settebello giocherà sempre alle ore 20.45. Esordio domani contro la Grecia, secondo incontro venerdì contro la Spagna, e gran chiusura sabato contro la Croazia. Il primo match di ogni giornata si giocherà invece alle ore 18.45.

I venti azzurri convocati: Vincenzo Renzuto Iodice, Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Alessandro Velotto, Francesco Cassia, Luca Marziali, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Francesco Massaro, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Nicholas Presciutti, Andrea Fondelli, Matteo locchi Gratta, Gonzalo Echenique, Francesco Condemi, Edoardo Di Somma, Luca Damonte.

CALENDARIO SARDINIA CUP 2024

Giovedì 4 luglio

18:45 Croazia-Spagna – Waterpolo Channel

20:45 Italia-Grecia – Rai Sport HD, Rai Play

Venerdì 5 luglio

18:45 Grecia-Croazia – Waterpolo Channel

20:45 Spagna-Italia – Rai Sport HD, Rai Play

Sabato 6 luglio

18:45 Grecia-Spagna – Waterpolo Channel

20:45 Croazia-Italia – Rai Sport HD, Rai Play