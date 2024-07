Pallanuoto, il Settebello batte il Giappone nell’ultima amichevole verso le Olimpiadi

Alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa il Settebello regola il Giappone con un perentorio 18-10, nell’ultima amichevole della Nazionale italiana di pallanuoto maschile prima delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella città aretusea il Settebello sceso in acqua è stato ovviamente il medesimo che giocherà a Parigi, con l’aggiunta di Francesco Cassia, padrone di casa in quanto giocatore dell’Ortigia, aggregato alla Nazionale durante l’ultima fase della preparazione.

Nel match odierno, chiuso già dopo il primo quarto grazie ad un parziale di 6-2 da parte dell’Italia, score poi replicato anche nell’ultima frazione, vanno sottolineati la cinquina di Gianazza il poker di Bruni e la tripletta di Echenique, mentre tra i nipponici spicca la quaterna di Inaba, attaccante dell’Ortigia e quindi di casa a Siracusa.

TABELLINO

ITALIA-GIAPPONE 18-10

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Velotto, Gianazza 5, Fondelli 1 (rig.), Condemi 2 (1 rig.), Renzuto Iodice, Echenique 3, Presciutti 1, Bruni 4, Di Somma, Iocchi Gratta 2, Nicosia. All.: Campagna.

Giappone: Tanamura, Adachi, Watanabe 3, Ogihara, Inoue, Suzuki 1, Date, Takata 1, Nitta, Inaba 4 (2 rig.), Okawa, Araki 1, Nishimura. All.: Shiota.

Arbitri: D’Antoni e Carmignani.

Note – Parziali 6-2, 2-3, 4-3, 6-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 6/8 + 2 rigori e Giappone 4/4 + 2 rigori. Spettatori: 750 circa.