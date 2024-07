Pallanuoto, l’Italia supera l’Ungheria ai tiri di rigore nell’amichevole di Siracusa

Alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa il Settebello supera ai tiri di rigore l’Ungheria, vincendo per 15-14, nella penultima amichevole della Nazionale italiana di pallanuoto maschile prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani ultima sfida degli azzurri prima dei Giochi contro il Giappone.

Nel primo quarto il Settebello passa in vantaggio con Di Somma, ma Vamos pareggia in superiorità. I magiari firmano il sorpasso col rigore trasformato da Fekete, ma gli azzurri impattano con Cassia in superiorità. Manhercz su rigore riporta avanti l’Ungheria, ma subito Bruni firma il 3-3.

Nella seconda frazione Zalanki sigla il nuovo vantaggio magiaro, poi Varga centra il primo break della gara segnando il 5-3 per l’Ungheria. Iocchi Gratta accorcia, ma Jansik restituisce il +2 ai magiari. Il rigore di Di Fulvio vale il 5-6, ma Vamos trova il primo gol a uomini pari per il 7-5 dell’Ungheria, con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo Condemi in superiorità restituisce il -1 agli azzurri, a ruota Fondelli su rigore firma il 7-7. Vamos in superiorità riporta l’Ungheria in vantaggio, poi lo stesso magiaro viene espulso in simultanea con Iocchi Gratta. Zalanki, in 5 contro 4, dà il 9-7 agli ungheresi.

Nell’ultimo quarto Zalanki consegna il massimo vantaggio ai magiari sul +3, ma Renzuto Iodice trova l’immediato -2 in superiorità numerica. Il Settebello accorcia ulteriormente grazie a Condemi, poi è Cassia, a 1’33” dalla sirena a trovare il 10-10 dalla distanza. Si va ai tiri di rigore.

Dai 5 metri inizia a tirare l’Ungheria: segnano Varga, Di Fulvio, Zalanki, Fondelli, Manhercz e Di Somma, poi Fekete coglie il palo. Condemi dà il vantaggio all’Italia, Jansik pareggia momentaneamente i conti, ma Bruni non sbaglia e consegna la vittoria al Settebello per 15-14.