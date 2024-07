Pallanuoto femminile, il Setterosa a Rotterdam per sfidare Australia, Spagna e Grecia

Una volta svelata la rosa delle 13 convocate per le Olimpiadi di Parigi 2024, comincia l’ultima fase della preparazione per il Setterosa: la marcia d’avvicinamento ai Giochi passa per il 6 Nazioni “Trofeo di Rotterdam”. Oltre all’Italia, in acqua dal 9 al 12 luglio nei Paesi Bassi anche le padrone di casa, la Francia, la Spagna, la Grecia e l’Australia.

Il Setterosa all’opera nella città neerlandese sarà quello che è stato convocato per le Olimpiadi, con l’aggiunta di Morena Leone, aggregata alla squadra: esordio con l’Australia martedì 9 alle 15.30, seconda sfida con la Spagna mercoledì 10 alle 17.15, ed infine match con la Grecia giovedì 11 alle 15.30.

A seconda dei punti raccolti nei primi tre match, poi, le azzurre giocheranno una delle tre finali previste per venerdì 12. Al termine del torneo il Setterosa tornerà in Italia e si sposterà a Napoli, dove concluderà la preparazione con la sfida al Canada di sabato 20 alle ore 18.45, ultima amichevole prima dei Giochi.

CALENDARIO TORNEO ROTTERDAM PALLANUOTO FEMMINILE

Martedì 9 luglio

15:30 Australia-Italia

17:15 Grecia-Francia

19:00 Olanda-Spagna

Mercoledì 10 luglio

15:30 Grecia-Australia

17:15 Italia-Spagna

19:00 Olanda-Francia

Giovedì 11 luglio

15:30 Grecia-Italia

17:15 Spagna-Francia

19:00 Olanda-Australia

Venerdì 12 luglio

15:30 Finale 5° posto

17:15 Finale 3° posto

19:00 Finale 1° posto