Pagelle Tour de France 2024: finalmente Jasper Philipsen! Girmay prosegue verso la Maglia Verde

PAGELLE DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Jasper Philipsen, voto 10: l’Alpecin-Deceuninck questa volta non ha sbagliato nulla, è stata perfetta, ma il vincitore della Milano-Sanremo ancora di più. Lanciato al meglio da van der Poel a 200 metri dal traguardo è devastante, si mette alle spalle le delusioni della prima settimana e vince praticamente per distacco sul traguardo di Saint-Amand-Montrond.

Biniam Girmay, voto 8: la Maglia Verde è saldamente sulle sue spalle e, nonostante un Philipsen che appare superiore, l’eritreo prosegue la sua marcia verso la conquista della classifica a punti. Dovrà difendersi nelle prossime tappe, ma la sua costanza di risultati è strepitosa: secondo anche oggi.

Pascal Ackermann, voto 8: il tedesco della Israel – Premier Tech sta dando spettacolo a suon di piazzamenti. Dopo Girmay è il più regolare in questo Tour: sesto, nono, quarto e oggi terzo negli sprint. Era in netto calo negli ultimi mesi, si è ripreso alla grande.

Wout van Aert, voto 7: appare in netta crescita il belga, occhio verso le Olimpiadi. Si lancia in volata, questa volta non viene ostacolato da Philipsen e può giocarsela alla pari con gli altri. Quarto contro sprinter puri: ce lo aspettiamo sempre più avanti nelle prossime giornate.

Dylan Groenewegen e Mark Cavendish, voto 5: in una tappa molto facile, completamente pianeggiante, da loro che hanno vinto già nella prima settimana ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Invece non hanno avuto le gambe per giocarsi qualcosa di importante.