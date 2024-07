Pagelle MotoGP, GP Germania 2024: Bagnaia di forza, Martin butta via vittoria e vetta, Morbidelli redivivo

PAGELLE GP GERMANIA MOTOGP 2024

Francesco Bagnaia 10: fa tutto il possibile per mettere pressione a Martin e alla fine raccoglie una vittoria che sembrava insperata. Già il secondo posto avrebbe rappresentato una gara eccelsa vista la tradizione con il Sachsenring, ma addirittura l’errore di Martinator gli regala prima vittoria in Germania e la testa del Mondiale prima della pausa estiva e del matrimonio con Domizia Castagnini. Quarta vittoria consecutiva, un altro weekend straordinario e una stagione che sta sempre più girando dalla sua parte dopo un inizio non semplice. Fenomenale.

Marc Marquez 9,5: una gara fantastica anche quella del Cabroncito. Un fine settimana quello tedesco che non era cominciato sotto i migliori auspici, con la caduta durante le pre-qualifiche e la frattura del dito, oltre al dolore al costato. Poi le difficoltà in qualifica non passando il Q1, la partenza dalla tredicesima posizione e la rimonta fino alla seconda posizione davanti al fratello Alex. Ha confermato di essere in simbiosi con questa pista, il professore del Sachsenring: la prima vittoria in Ducati ancora non arriva, ma è solo questione di tempo.

Alex Marquez 9: che gara da parte del classe 1996 di Cervera. Ieri nella Sprint Race era decisamente calato dalla quinta posizione della qualifica, oggi parte decisamente meglio e tiene un ritmo davvero ottimo per tutta la gara, andando a raccogliere un podio che vale tantissimo per il Team Gresini insieme al fratello: per la prima volta a fianco al fratello su un podio in top class.

Enea Bastianini 6,5: sempre non convincente al massimo, raccoglie una quarta posizione che lascia un po’ di amaro in bocca perché il potenziale poteva essere a podio. Gli manca sempre qualcosa per dare un qualcosa in più, per fare uno scatto in avanti, un salto di qualità.

Franco Morbidelli 8: si è rivisto il vice-campione del mondo 2020, almeno per la prima parte di gara. Il pilota del Team Pramac ha accarezzato quasi l’ipotesi di salire sul podio, ma la sua gara resta estremamente positiva con una fantastica quinta posizione. Sembra finalmente tornato il Morbido che conoscevamo e il potenziale della moto è elevato per fare grandi cose.

Jorge Martin 4: butta alle ortiche quella che era una vittoria dietro l’angolo e non è la prima volta. Perde la gara al penultimo giro con la caduta e perde anche la testa del Mondiale prima della pausa estiva: una mazzata che vale doppio, visto che arriva su una pista mai amata da Bagnaia e nella quale invece lui si è sempre trovato bene. Brusco stop dal quale dovrà trovare la forza di ripartire.