Pagelle Italia-Dominicana 3-1 volley femminile: Egonu trascina, ma c’è il problema Bosetti

PAGELLE ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA 3-1

Paola Egonu, 8: si carica la squadra sulle spalle in un esordio che si rivela molto più complicato del previsto. Fa la differenza soprattutto nel terzo set, quando è implacabile in attacco. Chiude con 25 punti, con 3 ace e 1 muro.

Alessia Orro, 6: costretta ad affidarsi tanto ad Egonu ed alle centrali, una tattica che le dominicane comprendono ben presto, prendendo le misure a muro. Nel complesso una buona prestazione, senza acuti.

Caterina Bosetti, 5: Houston, abbiamo un problema. La nostra schiacciatrice titolare non sta bene, si sta portando dietro un problema al ginocchio già dalla Nations League. Il suo apporto in ricezione-difesa è sempre fondamentale, ma quando attacca si vede che è limitata. L’Italia non può permettersi di giocare “una in meno” in fase offensiva. Le alternative purtroppo sono a casa, entrambe infortunate: Elena Pietrini ed Alice Degradi. Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono molto acerbe a questi livelli: Velasco avrà il coraggio di puntare con decisione su una delle due?

Myriam Sylla, 6: fa tanta fatica in attacco, dove va a segno solo ad intermittenza. Ciò nonostante mette a segno 10 punti e si sacrifica in difesa. Considerando le condizioni fisiche di Bosetti, servirà una Sylla ben diversa per covare ambizioni davvero importanti.

Anna Danesi, 7,5: la capitana comprende le difficoltà della squadra e disputa una partita importante, infondendo fiducia nelle compagne e dando l’esempio. 11 punti e, soprattutto, una presenza costante a muro.

Sarah Fahr, 5: fa troppa fatica, anche lei dà la sensazione di non essere al meglio fisicamente. Viene sostituita da Lubian.

Monica De Gennaro, 6,5: una partita di ordinaria amministrazione. Per i miracoli a cui ci ha abituato ci sarà tempo.