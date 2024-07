Nuoto, Simona Quadarella in Finale con il 2° tempo nei 1500 sl alle Olimpiadi. Ledecky svetta

Cartellino timbrato per Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 stile libero femminili delle Olimpiadi di Parigi 2024. La romana, campionessa del mondo in carica della distanza a Doha, ha impostato la sua gara come ha voluto e ha stabilito il secondo crono di ingresso all’atto conclusivo in programma domani.

Pungolata nelle prime fasi dalla russa naturalizzata francese Anastasiia Kirpichnikova (15:52.46) e dalla tedesca Isabel Gose (15:53.27), l’azzurra ha tenuto il loro passo con tranquillità, andando via in progressione nella seconda parte del 1500, stampando il tempo di 15:51.19. Un riscontro ottenuto con grande controllo.

Azzurra che ha risposto presente come l’ha fatto la grande favorita della vigilia, la statunitense Katie Ledecky. L’americana, imbattuta quando ha gareggiato a livello internazionale in questa specialità, è subito andata via nell’ultima heat, costruendosi un margine di vantaggio gigantesco dopo 400 metri.

Da quel momento, ha impostato il pilota automatico e senza forzare minimamente ha ottenuto il crono di 15:47.43 (migliore). Una Finale in cui saranno anche l’australiana Moesha Johnson (16:04.02), la cinese Li Bingjie (16:05.26), la brasiliana Beatriz Dizotti (16:05.40) e la tedesca Leonie Maertens (16:08.69).

Eliminata l’altra americana Katie Grimes (decima in 16:12.11), che ha risentito delle fatiche dei 400 misti in cui è andata in medaglia. Undicesima nell’overall Ginevra Taddeucci (16:12.45), che ha sfruttato queste batterie come test in vista delle acque libere.