Nuoto, il palmares di Gregorio Paltrinieri. Medaglie in tre Olimpiadi diverse!

Nella finale degli 800 metri stile libero maschili del nuoto in corsia alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’azzurro Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo alle spalle del favorito irlandese Daniel Wiffen, oro, e dello statunitense Bobby Finke, campione olimpico uscente e questa sera argento.

Dopo l’oro nei 1500 stile libero a Rio 2016, l’argento negli 800 stile libero di Tokyo 2020, cui va aggiunto il bronzo ottenuto nella 10 km in acque libere, Paltrinieri, salendo sul gradino più basso del podio oggi, colleziona tre medaglie di tre metalli diversi in tre edizioni differenti dei Giochi nel nuoto in corsia.

IL PALMARES DI GREGORIO PALTRINIERI

OLIMPIADI

Rio 2016: oro nei 1500 sl

Tokyo 2020: argento negli 800 sl e bronzo nella 10 km

PARIGI 2024: BRONZO NEGLI 800 SL

MONDIALI

Barcellona 2013: bronzo nei 1500 sl

Kazan 2015: oro nei 1500 sl e argento negli 800 sl

Budapest 2017: oro nei 1500 sl e bronzo negli 800 sl

Gwangju 2019: oro negli 800 sl, bronzo nei 1500 sl ed argento nella 5 km mixed team relay

Budapest 2021: oro nei 1500 sl, oro nella 10 km, argento nella 5 km, bronzo nella 4×1,5 km relay

Fukuoka 2023: oro nella staffetta 4×1500 di fondo, argento nella 5 km

Doha 2024: bronzo negli 800 sl, argento nella 4x1500m mixed relay

EUROPEI

Debrecen 2012: oro nei 1500 sl e argento negli 800 sl

Berlino 2014: oro nei 1500 sl e negli 800 sl

Londra 2016: oro nei 1500 sl e negli 800 sl

Glasgow 2018: argento negli 800 sl e bronzo nei 1500 sl

Budapest 2020: argento nei 1500 sl e negli 800 sl, oro nella 10 km, nella 5km e nel team event

Roma 2022: oro negli 800 sl, argento nei 1500 sl, oro nella 5km, oro nella 4x1250m relay

Belgrado 2024: oro nella 10 km

MONDIALI IN VASCA CORTA

Istanbul 2012: argento nei 1500 sl

Doha 2014: oro nei 1500 sl

Windsor 2016: argento nei 1500 sl

Hangzhou 2018: argento nei 1500 sl

Melbourne 2022: oro negli 800 sl e nei 1500 sl

EUROPEI IN VASCA CORTA

Chartres 2012: oro nei 1500 sl

Netanya 2015: oro nei 1500 sl

Copenhagen 2017: argento nei 1500 sl

Glasgow 2019: oro nei 1500 sl

Kazan 2021: oro negli 800 sl e argento nei 1500 sl