Nuoto, Gregorio Paltrinieri è un cuore di bronzo negli 800 sl alle Olimpiadi. Oro a Wiffen

Gregorio Paltrinieri, cuore di bronzo. Il carpigiano non lo conosciamo certo oggi, ma non finisce mai di stupire. Nella Finale olimpica degli 800 stile libero maschili l’azzurro ha lottato come un leone in una specialità sempre più lontana dalle sue caratteristiche, ma alla fine della fiera per la terza edizione consecutiva è andato a medaglia ai Giochi.

Dopo l’oro nei 1500 sl a Rio 2026, l’argento negli 800 sl a Tokyo 2020, ecco il bronzo odierno. Una prova di grande classe e volontà in cui Greg è rimasto artigliato al gruppo spinto dall’australiano Elijah Winnington che ha imposto un ritmo folle, pagandone le conseguenze al termine (ottavo in 7:48.36). Paltrinieri è risalito in maniera impressionante in corrispondenza dei 400 metri e si è messo alle calcagna dell’irlandese Daniel Wiffen e dell’americano Bobby Finke, campione olimpico in Giappone.

Coraggiosissimo l’azzurro nel provare la fuga dai 600 metri, ma i due avversari non hanno perso troppo e nelle ultime due vasche sono riusciti a precederlo. Ha vinto, come da pronostico, Wiffen con il nuovo record olimpico di 7:38.19 a precedere Finke (7:38.75) e il nostro portacolori in 7:39.38, a 0.11 dal suo record italiano del 2019. Per la cronaca, ha terminato in settima posizione Luca De Tullio in 7:46.16, che alla prima finale olimpica non è riuscito a replicare la prestazione nelle batterie. Comunque un’esperienza per lui importante nella sua crescita.