Nuoto, Paltrinieri determinato: “Avevo fatto delle cavolate in passato, per me era una finale. E la Senna…”

Finale in cassaforte per Gregorio Paltrinieri. Il nuotatore azzurro ha chiuso al terzo tempo assoluto le batterie olimpiche degli 800 metri, mettendo subito al sicuro la gara per le medaglie. Non scontato per il capitano della spedizione del nuoto, poiché le sedici vasche sono piene di atleti di livello.

E lo stesso Greg lo afferma ai microfoni della Rai: “Era una finale per me stamattina, ho perso tante opportunità negli ultimi anni facendo delle cavolate nelle batterie, ho dovuto tirare immediatamente, c’era un campo partenti forte e bisognava farlo per forza, le gare degli 800 e 1500 sono piene di gente forte, bisogna gestirsi il giusto. Son contento, sto bene e voglio gareggiare, ho fatto tante gare di avvicinamento“.

Il successo di Martinenghi di ieri ha confermato il livello del nostro nuoto: “La nostra squadra è molto forte e si sta confermando quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Tete ha fatto qualcosa di assurdo con un campo partenti fortissimo, vincere in quelle condizioni è bellissimo e ha dato tanta carica positiva al gruppo“.

Non mancano le parole verso la questione Senna: “Sto pensando a una gara per volta, il mare non è nei miei pensieri. Ma è di sicuro una location difficile, mai provata: mi sembra trano possa trattarsi di una gara olimpica, lo sapremo il giorno prima. Anche l’incertezza ci lascia così, hanno tre giorni in cui scegliere e mi viene da pensare che in qualche modo si gareggerà nel fiume“.