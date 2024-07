Nuoto di fondo, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara. Paltrinieri e Acerenza per conquistare la Senna

Forza e coraggio nelle acque libere delle Olimpiadi di Parigi 2024. Per i “caimani” un solo colpo per potersi mettere in mostra, ovvero nella 10 km in uno scenario che ha fatto discutere non poco. Sarà la Senna teatro delle sfide, con partenza e arrivo a Pont Alexandre III e percorso che si estende sino a Pont de l’Alma, nel cuore di Parigi, nei pressi dell’Esplanade des Invalides.

La balneabilità del fiume parigino è stato tema di dibattito fino a pochi giorni fa e per tranquillizzare tutti prima la ministra dello Sport francese e poi la sindaca di Parigi hanno fatto un bagno per dare un segnale e fugare qualsiasi dubbio. Saranno quattro i rappresentanti a tenere alto il vessillo italico. Si tratta di Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza per la gara riservata agli uomini e di Ginevra Taddeucci e di Giulia Gabbrielleschi in quella delle donne.

Sulla carta, Paltrinieri e Acerenza hanno maggiori chance per conquistare medaglie, anche se poi le condizioni del contesto di gara potranno fare la differenza. Greg, oro negli ultimi Europei a Belgrado nella 10 km e bronzo olimpico tre anni fa, ha dosato la sua preparazione per essere al 100% in questi Giochi. Lo stesso dicasi per il lucano, vittorioso nella prima tappa di Coppa del Mondo in Egitto e nella prima uscita in Coppa Len e a riposo nelle ultime gare per un problemino alla spalla.

Tanti avversari da affrontare. Si pensi al campione olimpico in carica Florian Wellbrock e al connazionale Oliver Klemet, per non parlare della coppia francese formata da Logan Fontaine e da Marc-Antoine Olivier, che vorrà essere protagonista davanti al pubblico di casa, senza dimenticare i due magiari David Betlehem e Kristof Rasovszky (argento olimpico a Tokyo) e quel Daniel Wiffen, strepitoso interprete in piscina nel mezzo fondo e desideroso di stupire nelle acque libere.

Tra le donne, le azzurre saranno tra le outsider dal momento che le principali favorite corrispondono ai nomi della campionessa olimpica in carica Ana Marcela Cunha, della campionessa del mondo in carica Sharon Van Rouwendaal, capace di tingersi del metallo pregiato a livello olimpico a Rio 2016 e argento a Cinque Cerchi a Tokyo, e della tedesca Leonie Beck, oro agli ultimi Europei nella 5 e nella 10 km e in grado di fare doppietta ai Mondiali di Fukuoka dell’anno passato.

A queste atlete vanno aggiunte anche chi dalla vasca arriverà con furore come la statunitense Katie Grimes oppure con le motivazioni di competere nelle acque amiche come le transalpine Oceane Cassignol e Caroline Jouisse, senza sottovalutare le australiane Chelsea Gubeck e Moesha Johnson, in grado di partenze a razzo.

ENTRY-LIST COMPLETA NUOTO DI FONDO PARIGI 2024

DONNE – Chelsea Gubeck, Moesha Johnson (Aus), Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut (Bra), Emma Finlin (Can), Xin Xin (Cina), Maria De Valdes Alvarez, Angela Martinez Guillen (Spa), Oceane Cassignol, Caroline Jouisse (Fra), Leah Crisp (Gb), Leonie Beck, Leonie Martens (Ger), Bettina Fabian (Ung), Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Airi Ebina (Gia), Martha Sandoval Ayala (Mes), Lisa Pou (Mon), Sharon Van Rouwendaal (Ola), Maria Bramont-Arias (Per), Angelica Andre (Por), Mariah Denigan, Katie Grimes (Usa)

UOMINI – Kyle Lee, Nick Sloman (Aus), Felix Auboeck, Jan Hercog (Aut), Guilherme Costa (Bra), Martin Straka (R.Cec), David Andres Farinango (Ecu), Carlos Garach (Spa), Logan Fontaine, Marc-Antoine Olivier (Fra), Hector Pardoe, Tobias Robinson (Gb), Oliver Klemet, Florian Wellbrock (Ger), Athanasios Charalampos Kynigakis (Gre), David Betlehem, Kristof Rasovszky (Ung), Daniel Wiffen (Irl), Matan Roditi (Isr), Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Taishin Minamide (Gia), Woomin Kim (S.Cor), Paulo Strehlke Delgado (Mes), Phillip Seidler (Nam), Henrik Christiansen (Nor), Piotr Wozniak (Pol), Victor Johansson (Sve), Ahmed Jaouadi (Tun), Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli (Tur), David Johnston, Ivan Puskovitch (Usa).