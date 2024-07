Nuoto, Benedetta Pilato non brilla, ma sarà in Finale nei 100 rana alle Olimpiadi. Angiolini, prima delle escluse

La Finale dei 100 rana femminile alle Olimpiadi di Parigi è arrivata per Benedetta Pilato. La classe 2005 pugliese ha centrato l’obiettivo, rientrando nella top-8 con il settimo crono di 1:06.12. Una prestazione però che non invita all’ottimismo se le ambizioni sono quelle del podio.

Ci ha provato Benny, passando forte nel primo 50 in 30.26, ma poi come era accaduto nelle batterie mattutine, negli ultimi 15 metri la sua nuotata è andata a spegnersi e così quell’1:05.44, nuotato al Trofeo Settecolli di Roma, appare lontano dalle mire della ragazza. Vedremo se nell’atto conclusivo le cose cambieranno o meno.

La migliore, a sorpresa, è stata la sudafricana Tatjana Smith che ha replicato al centesimo il crono delle heat di stamane di 1:05.00 a precedere l’irlandese Mona McShanny (1:05.51) e la campionessa americana Lilly King (1:05.64). Meno spumeggiante di quanto ci si potesse attendere la forte cinese Tang Qianting (quarta in 1:05.83).

Ci ha provato anche Lisa Angiolini a essere della partita domani, ma la toscana non è riuscita a replicare il proprio personale di 1:06.00 ed è stata la prima delle escluse. Da sottolineare anche l’eliminazione della lituana Ruta Meilutyte (undicesima in 1:06.89), lontana dalla propria miglior condizione, in considerazione dell’operazione al piede di quest’anno.