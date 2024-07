Nuoto, Alessandro Miressi: “Non riesco ad alzare le frequenze, devo aggiustare in semifinale”

Alessandro Miressi si è qualificato alle semifinali dei 100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024, superando il turno con il settimo tempo complessivo. Nella sua batteria l’azzurro ha chiuso in quarta posizione con il crono di 48.24 alle spalle dello statunitense Jack Alexy (47.57), il francese Maxime Grousset (47.70) e Jordan Crooks dalle Isole Cayman (48.01).

Alessandro Miressi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, palesando alcune perplessità sul proprio rendimento in vasca: “Non riesco proprio ad alzare le frequenze, nel secondo 50 sono partito troppo ‘strappato’ perché ho visto gli altri due davanti a me e ho cercato di recuperarli per vincere la batteria, ma non ce l’ho fatta. Dovrò sicuramente aggiustare qualcosa oggi pomeriggio“.

L’azzurro ha poi proseguito: “In riscaldamento mi sento anche bene, mi sono preparato per questa gara e non capisco perché faccio questi tempi, che non mi rispecchiano assolutamente. Sicuramente non era tattica fare questo tempo per me, magari gli altri non hanno tirato a tutta. Settimo tempo? Sono contento, l’importante era entrare in semifinale e oggi pomeriggio cercheremo di aggiustare quello che ho sbagliato stamattina“.