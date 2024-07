Nuoto, Alessandro Miressi accede alle semifinali dei 100 sl alle Olimpiadi. Fuori Deplano

Prende il via la gara principe del nuoto in corsia alle Olimpiadi di Parigi. Tempo di 100 metri stile libero alla Defense Arena, e l’Italia può fare affidamento su Alessandro Miressi: il velocista piemontese è settimo assoluto dopo le prime batterie e punta quantomeno all’ultimo atto. Eliminato invece Leonardo Deplano.

Iniziamo dalle note liete. O almeno fino a un certo punto. Alessandro si ritrova alla fine in quella che è la batteria più veloce del lotto, l’ottava, che ne piazza addirittura sei nei primi sedici. La condizione non sembra ancora la massimale, evidenziando qualche problemino nella vasca di ritorno, ma il suo 48”24 basta per il quarto posto nella sua gara ed il settimo complessivo.

Deplano invece non convince da corsia 8, in cui non riesce a fare la differenza nella nona batteria, che vede come protagonisti il rumeno David Popovici, a caccia della doppietta con i 200 sl, e l’ungherese Nandor Nemeth: il suo 48”82 è troppo lento per poter aspirare a qualcosa di più del ventitreesimo tempo, stesso crono dell’olandese Sean Niewold e del francese Rafael Fente-Damers.

Come detto, il miglior crono arriva dalla batteria di Miressi: lo fa segnare in 47”57 lo statunitense Jack Alexy, parte della 4×100 che si è vestita d’oro qualche giorno fa, mettendosi alle spalle il padrone di casa Maxime Grousset (47”70). David Popovici ‘si accontenta’ della terza piazza in 47”92, rischia più del dovuto il cinese Zhanle Pan, detentore del record mondiale, che fa registrare un 48”40 bello alto che lo tiene nei sedici per la miseria di sei centesimi.