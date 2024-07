Nuoto, Alberto Razzetti accede in finale col 6° tempo nei 400 misti. Marchand prenota l’oro

Alberto Razzetti ci sarà nella Finale dei 400 misti uomini della seconda giornata delle gare di nuoto a queste Olimpiadi 2024 di Parigi. Nel day-2 di batterie, c’era attesa su quanto avrebbe fatto il ligure nelle heat di una specialità così particolare. Come al solito, gestire farfalla, dorso, rana e stile libero non è così semplice.

Razzetti l’ha fatto in maniera autorevole, seguendo l’americano Carson Foster e facendo vedere soprattutto un ottimo dorso, suo noto punto debole. Non è un caso che il “Razzo” abbia toccato la piastra di metà gara con il crono di 2:00.56, migliore del passaggio del record italiano stabilito a Riccione sul finire del 2023 (2:00.71).

A rana e a stile libero c’è stata anche una gestione delle energie, anche perché poi tutto lo si darà nell’atto conclusivo. E così è arrivato un 4:11.52 (sesto nel computo complessivo) incoraggiante per il nostro portacolori, ironia della sorte lo stesso crono del neozelandese Lewis Clareburt e del tedesco Cedric Buessing che hanno chiuso la top-8 qualificante per la sessione serale.

Clamorosa l’eliminazione del campione olimpico della specialità a Tokyo, lo statunitense Chase Kalisz. Nessuna sorpresa invece sul conto di Leon Marchand. L’idolo di casa con grande agio ha nuotato un tempo notevole di 4:08.30 a precedere nell’overall il britannico Max Litchfield (4:09.51) e il giapponese Daiya Seto (4:10.92). Quarto Foster in 4:11.07. Marchand ha quindi confermato di essere il candidato n.1 per l’oro, magari puntando a migliorare il suo record del mondo di 4:02.50. Razzetti cercherà di lottare per i restanti gradini del podio.