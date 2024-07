Novak Djokovic pensa alla prossima sfida a Wimbledon contro Rune: “Dovrò esprimere il mio miglior tennis”

Sarà una sfida appassionante. Novak Djokovic affronterà negli ottavi di finale, domani a Wimbledon, Holger Rune e testerà concretamente le condizioni del suo ginocchio destro. Reduce dall’operazione al menisco, Nole ha finora sfruttato degli incroci con avversari alla sua portata.

Il confronto con il danese sarà una prova probante: “Con lui mi trovo molto bene, è un ragazzo eccezionale. Si è sempre comportato molto bene con la mia squadra e cerco sempre di essere a sua disposizione, sia per gli allenamenti che per qualche consiglio. Sua madre e sua sorella sono sempre state molto gentili con noi, andiamo d’accordo, ci rispettiamo e penso che abbiamo stili di tennis simili. Quando si tratta di giocare e competere in campo, abbiamo entrambi quel fuoco interiore. Sono sicuro che lunedì vedremo molta energia in campo“, ha dichiarato Nole.

“È un giocatore spettacolare, che ama i grandi eventi e giocare queste partite. Avrò bisogno del mio miglior tennis per vincere. Holger ha sempre avuto un’ottima etica del lavoro. Se vede qualcosa che non va, lavora per migliorarla. Questo è ciò che mi è sempre piaciuto di più di lui. È un tennista completo. Probabilmente gli manca un po’ di continuità in termini di risultati rispetto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma è pronto a fare grandi cose. Forse ha bisogno di un po’ più di tempo mentalmente per maturare e capire come giocare in certi momenti, ma ha già abbastanza esperienza per avere solo 21 anni“, ha concluso Djokovic.