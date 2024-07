Nicolae Craciun, Olimpiadi Parigi 2024 canoa velocità: scheda e giorni di gara

Prima partecipazione olimpica per il canoista di origine moldava, che è dovuto passare dal preolimpico di Szeged lo scorso maggio. Nicolae arriva senza la pressione di dover fare la gara della vita, non essendo tra i favoritissimi per le medaglie. In questo modo, potrebbe togliersi delle soddisfazioni interessanti.

Nome: Nicolae

Cognome: Craciun

Luogo e data di nascita: Chisinau (Moldavia), 14/6/1994

Sport e disciplina: canoa velocità, C1 1000

Quando gareggia: 7 agosto -10 agosto