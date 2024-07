Nicola Bartolini, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Nicola Bartolini corona finalmente l’agognato sogno a cinque cerchi dopo un lungo inseguimento. Il sardo ricoprirà i panni del capitano della Nazionale: non era in gruppo in occasione della vittoria agli Europei nel 2023 e del recente bronzo continentale con la squadra a Rimini, ma il Campione del Mondo al corpo libero nel 2021 ha il carisma necessario per guidare una compagine nell’appuntamento sportivo più importante. I Moschettieri sperano di battagliare per il podio nel team event, il 28enne proverà a raggiungere la finale al quadrato.

Nome: Nicola

Cognome: Bartolini

Luogo e data di nascita: Quartu Sant’Elena (Cagliari), 7 febbraio 1996

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Sabato 27 agosto (qualificazioni), eventuale lunedì 29 luglio (finale a squadre), eventuale mercoledì 31 luglio (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)