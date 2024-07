MXGP, Gajser sbaglia e Herlings vince gara-1 del GP d’Indonesia, due italiani in top 10

Jeffrey Herlings vince gara-1 del GP “bis” d’Indonesia a Lombok. Un bellissimo duello nella prima parte con Tim Gajser che poi si è fatto sorpassare e lo sloveno ha commesso un errore che non gli ha più permesso di rimanere insieme al leader.

Chi è partito meglio è stato infatti Gajser dai blocchi: lo sloveno ha provato subito a strappare e a controllare il ritmo, ma da dietro rimangono estremamente vicini prima Herlings e poi Prado. Gajser che mantiene a lungo un vantaggio di circa tre secondi nei confronti dell’olandese, mentre Prado si defila a quasi dieci secondi di gap.

Poi Herlings mette pressione sul rivale, arriva ad appena un secondo di distacco e Gajser si sente sotto pressione, finisce per sbagliare, si fa sorpassare e perde in pochi istanti otto secondi nei confronti del nuovo leader. Herlings che controlla senza problemi negli ultimi giri e, dopo i dieci punti nella qualifying race, vince anche gara-1 accumulando 25 punti. Secondo Gajser e terza posizione per Vlaanderen davanti a Prado e Seewer. Discreta la prova degli italiani: ottavo Mattia Guadagnini e decimo Andrea Bonacorsi.

Herlings che resta in terza posizione del Mondiale a 532 punti, dietro a Prado che ne ha 558 e Gajser che comanda con 586. Sarà questione fra questi tre per il titolo finale, difficilmente qualcun’altro potrà inserirsi.

CLASSIFICA GARA-1 GP INDONESIA MXGP 2024

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:21.365 17 1:52.896 10 2:00.501 1:57.390 1:56.546 0:28.698 0:34.597 0:26.820 0:30.386 Finish

2 243 Gajser, Tim SLO HON 34:28.801 17 0:07.436 0:07.436 1:52.405 4 2:00.054 1:56.952 1:55.703 0:28.893 0:33.718 0:27.379 0:30.064 Finish

3 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 34:36.238 17 0:14.873 0:07.437 1:53.661 4 2:00.172 1:55.105 1:55.863 0:28.158 0:35.147 0:26.277 0:30.590 Finish

4 1 Prado, Jorge ESP GAS 34:50.179 17 0:28.814 0:13.941 1:52.773 4 2:10.499 1:59.179 1:57.016 0:30.075 0:38.217 0:29.162 0:33.045 Finish

5 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 35:00.402 17 0:39.037 0:10.223 1:53.871 6 2:06.124 2:02.660 2:00.513 0:30.120 0:37.076 0:27.768 0:31.160 Finish

6 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:10.166 17 0:48.801 0:09.764 1:55.089 4 2:02.855 1:59.878 1:58.331 0:29.461 0:35.600 0:26.941 0:30.853 Finish

7 92 Guillod, Valentin SUI HON 35:14.167 17 0:52.802 0:04.001 1:55.055 3 1:59.889 1:59.942 1:59.583 0:29.172 0:34.562 0:26.343 0:29.812 Finish

8 101 Guadagnini, Mattia ITA HUS 35:17.549 17 0:56.184 0:03.382 1:54.741 3 1:58.723 1:59.494 1:58.975 0:28.667 0:33.817 0:26.147 0:30.092 Finish

9 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:19.350 17 0:57.985 0:01.801 1:55.849 4 2:00.349 1:57.937 1:58.053 0:30.457 0:34.342 0:26.294 0:29.256 Finish

10 132 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 35:30.949 17 1:09.584 0:11.599 1:54.730 3 2:04.529 2:00.683 2:00.070 0:29.585 0:37.162 0:26.795 0:30.987 Finish

11 517 Gifting, Isak SWE YAM 35:36.881 17 1:15.516 0:05.932 1:56.308 3 2:02.859 1:59.910 1:59.200 0:29.373 0:36.148 0:26.964 0:30.374 Finish

12 6 Paturel, Benoit FRA YAM 33:38.723 16 1:20.262 0:04.746 1:57.100 7 2:00.301 2:00.141 1:58.754 0:29.558 0:36.289 0:26.683 Inter 3

13 253 Pancar, Jan SLO KTM 33:54.566 16 1:39.828 0:19.566 1:57.997 2 2:02.786 2:01.623 1:59.576 0:30.880 0:38.524 0:26.849 Inter 3

14 17 Toendel, Cornelius NOR KTM 34:05.010 16 1:51.378 0:11.550 1:56.978 4 2:07.069 2:05.484 2:04.331 0:32.283 0:38.227 Inter 2

15 163 Okura, Yuki JPN HON 34:17.113 16 2:01.972 0:10.594 1:58.412 4 2:04.253 2:04.085 2:02.877 0:30.534 0:38.467 Inter 2

16 988 Kerhoas, Lionel FRA KTM 34:01.556 13 -4 laps 2:19.610 3 2:29.136 2:32.277 2:32.428 0:37.474 0:41.890