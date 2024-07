MX2, Lucas Coenen vince Gara-1 del GP di Lombok, Kay de Wolf sempre in vetta alla generale

Lucas Coenen si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Lombok, undicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sul tracciato indonesiano il portacolori del team Husqvarna ha chiuso con un margine di 4.2 secondi sul tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) mentre completa il podio l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 5.0.

Quarta posizione per il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 12.0, quinta per il belga Liam Everts (KTM) a 20.3, mentre è sesto il primo degli italiani, Andrea Adamo (KTM), a 53.4.

Settima posizione per il belga Sacha Coenen (KTM) a 56.8, ottava per il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 1:08, nona per Ferruccio Zanchi (Honda) a 1:11, mentre completa la top10 lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) a 1:14.

A questo punto la MX2 vede al comando della classifica generale Kay de Wolf con 561 punti e +59 su Lucas Coenen e +68 su Simon Laengenfelder. La MX2 si prepara per la seconda manche che andrà in scena alle ore 09.10 italiane e chiuderà sia il round di Lombok, sia la trasferta indonesiana nel suo complesso.