Musetti sorpassa Rune nel ranking ATP! E se vince la finale a Umago…

Lorenzo Musetti è in finale dell’ATP 250 di Umago. Il carrarino è rientrato in campo dopo la semifinale di Wimbledon, è passato attraverso alcuni match non semplici come quello di ieri con Lajovic ed è arrivato fino in fondo. L’avvicinamento giusto per le Olimpiadi di Parigi, recuperando sensazioni positive sulla terra battuta.

Musetti che oggi ha lasciato appena cinque game al giovane ceco Jakub Mensik, in una semifinale che si preannunciava insidiosa e tutt’altro che scontata. Una vittoria che porta l’azzurro ad affrontare Francisco Cerundolo per andare alla ricerca del terzo titolo ATP della carriera dopo quelli conquistati ad Amburgo e a Napoli.

Una cavalcata quella di Amburgo che porta dividendi per Musetti anche nel ranking ATP: l’azzurro in questo momento ha scavalcato Holger Rune e ha guadagnato la sedicesima posizione. Situazione che potrebbe ulteriormente migliorare vincendo la finale di domani: salirebbe a un totale di 2425 punti prendendosi la quindicesima posizione ai danni di Ugo Humbert ed eguagliando il suo best ranking.

RANKING LORENZO MUSETTI