Musetti-Mpetshi Perricard oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, canale esatto, streaming

Oggi, lunedì 8 luglio, Lorenzo Musetti affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard sul campo-2 per disputare gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Prima sfida in programma, a partire dalle ore 12.00 italiane, e per il toscano una grande occasione per proseguire nel percorso a Londra. Sicuramente, non si preannuncia un incontro molto facile.

Il carrarino si troverà al cospetto del miglior servizio del mondo, molto probabilmente. Il transalpino, infatti, ha una prima in battuta devastante, facendo incetta di ace o di colpi vincenti nel corso dei match che si sono susseguiti. Trovare il modo per rispondere sarà molto difficile per Lorenzo. Da questo punto di vista anche il suo livello dovrà salire rispetto a quanto si è notato finora.

Certo, a dare conforto a Musetti c’è l’unico precedente tra i due piuttosto recente ovvero sull’erba di Stoccarda. In quella circostanza, il nostro portacolori seppe spuntarla in due tie-break, riuscendo a rimanere focalizzato sul confronto, nonostante con il servizio spesso avesse cancellato le chance per far calare il sipario all’italiano.

La partita tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Pericard, valida per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, è la prima sul campo-2 e prenderà il via dalle ore 12.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport, con palinsesto ancora da confermare. Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal canale 252 al 257) e Sky Sport 4K (213) sono i canali che trasmetteranno tutti gli incontri previsti. Vi sarà la possibilità di seguire la sfida in streaming su SkyGo e su NOW e OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-MPETSHI PERICARD WIMBLEDON 2024 OGGI

Lunedì 8 luglio

No.2 Court – Ore 12.00 italiane

L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA

E. Svitolina UKR vs X. Wang CHN

M. Ebden AUS / E. Perez AUS vs A. Molteni ARG / A. Muhammad USA

PROGRAMMA MUSETTI-MPETSHI PERICARD WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201); Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal canale 252 al 257), Sky Sport 4K (213). Palinsesto da definire

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport