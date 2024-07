Musetti-Comesana oggi in tv, Wimbledon 2024: programma, canale, streaming

Prosegue il torneo di Wimbledon tra mille difficoltà per la pioggia e tra tanti match da recuperare, ma ancora ci sono alcuni azzurri in campo in questa edizione dei Championships che cercano di spingersi più avanti e hanno discrete chance visto il tabellone.

A questo proposito Lorenzo Musetti ha una grande possibilità: il carrarino sfida Francisco Comesana per approdare per la prima volta alla seconda settimana all’All England Club. Il giocatore toscano ha recuperato un set a Constant Lestienne al primo turno, mentre al secondo turno ha rimontato Luciano Darderi da 2 set a 1 sotto.

Comesana finora è stata la principale rivelazione del torneo: alla prima partecipazione ai Championships ha battuto al primo turno Andrey Rublev e si è ripetuto al secondo turno contro Walton. L’argentino non si vuole fermare e vuole continuare il suo sogno. Chi vince agli ottavi sfida Mpetshi Perricard o Ruusuvuori: una concreta possibilità di fare quarti.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario del match tra Lorenzo Musetti e Francisco Comesana, match valevole per il terzo turno di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Arena (204) o Sky Sport Wimbledon 252-257. In streaming su Sky Go e NOW, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

MUSETTI-COMESANA WIMBLEDON 2024

Sabato 6 luglio – Campo 14

Dalle 12.00

[31] Krejcikova – Bouzas Maneiro

Comesana – Musetti [25]

PROGRAMMA MUSETTI-COMESANA WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) o Sky Sport Wimbledon 252-257

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport