MotoGP oggi in tv, GP Germania 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 5 luglio, primo giorno di prove libere del GP di Germania, round del Motomondiale 2024. Sulla pista del Sachsenring, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Un circuito molto particolare, assai tortuoso e con la predominanza delle curve a sinistra.

Ducati e Francesco Bagnaia arrivano all’appuntamento tedesco dopo i trionfi del Mugello e di Assen e le motivazioni sono quelle di confermarsi anche in un contesto che non è semplicissimo per lo stile di guida di Pecco. Tuttavia, l’obiettivo sarà quello di confermarsi, puntando ad accorciare ancor di più le distanze dallo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), leader del campionato con 10 lunghezze di margine sul piemontese.

Resta il fatto che su questa pista il miglior interprete sia Marc Marquez. Il pilota della Ducati Gresini è stato in grado di trionfare sul Ring in maniera ininterrotta per 11 edizioni consecutive, tenendo conto di tutte le classi del Motomondiale. Da capire che se Marc sarà in grado di andare ad aggiornare questa statistica, viste le difficoltà emerse nel corso dell’ultimo fine-settimana nei Paesi Bassi.

Il venerdì del GP di Germania sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista altresì la copertura televisiva e streaming (Sky Sport) della MotoE quest’oggi.

MOTOGP OGGI IN TV, GP GERMANIA 2024

Venerdì 5 luglio

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.05-17.15, MotoE, Qualifica 1

Ore 17.25-17.35, MotoE, Qualifica 2

PROGRAMMA GP GERMANIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta tv il venerdì del Sachsenring. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e in differita le gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi su Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento tedesco potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi sui canali Sky Sport. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 5 luglio

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne