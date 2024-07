MotoGP, Martin al comando in FP1 al Sachsenring. Marquez brilla sul passo, Bagnaia non forza

Va in archivio con la miglior prestazione cronometrica assoluta di Jorge Martin la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2024, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato, reduce da una doppietta (Sprint+gara) un anno fa al Sachsenring, ha cominciato il weekend con il piede giusto dimostrandosi subito competitivo sul ritmo e piazzando a fine turno un notevole time-attack con gomme soft nuove in 1’20″584.

Pound for pound però chi ha impressionato maggiormente in FP1 è stato Marc Marquez, capace di fare il vuoto nel primo run a parità di condizioni con gli altri per poi scivolare in seconda piazza a 150 millesimi dal tempo di Martinator ma senza montare gomme nuove negli ultimi minuti della sessione. MM93 ha lavorato esclusivamente sulla messa a punto della sua GP23, effettuando prove comparative tra le sue due moto e rendendosi protagonista di una sola sbavatura senza conseguenze, scivolando in curva 1 all’inizio del run conclusivo.

Alle spalle delle due Ducati di vertice troviamo le Aprilia di Maverick Viñales e Miguel Oliveira, rispettivamente 3° e 4° a 294 e 522 millesimi dalla testa sfruttando il grip delle gomme nuove a fine turno. Bene anche la coppia del team GasGas, con Pedro Acosta 5° e Augusto Fernandez 6° a pari tempo sulla KTM con un gap di 567 millesimi dalla vetta.

Lavoro diverso in casa Ducati Factory per Enea Bastianini (7° a 0.627) e Francesco Bagnaia (9° a 0.713), che hanno girato per tutta la sessione con un solo treno di pneumatici restando abbastanza distanti dal livello di Marquez ma salendo di colpi nel finale rispetto al resto del gruppo. Più lontani gli altri italiani: 12° Marco Bezzecchi a 1.058, 13° Franco Morbidelli a 1.061, 16° Fabio Di Giannantonio a 1.156 e 19° Luca Marini a 1.660

CLASSIFICA FP1 GP GERMANIA MOTOGP 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’20.584 15 20 305.0

2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’20.734 8 17 0.150 0.150 300.0

3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’20.878 19 21 0.294 0.144 302.5

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’21.106 20 22 0.522 0.228 301.6

5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’21.151 18 20 0.567 0.045 304.2

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’21.151 22 22 0.567 299.1

7 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21.211 13 21 0.627 0.060 302.5

8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’21.258 7 24 0.674 0.047 299.1

9 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’21.297 15 20 0.713 0.039 305.0

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’21.410 21 22 0.826 0.113 299.1

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.589 7 23 1.005 0.179 303.3

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’21.642 7 21 1.058 0.053 300.8

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’21.645 25 25 1.061 0.003 302.5

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.733 6 17 1.149 0.088 301.6

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.737 7 24 1.153 0.004 304.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’21.740 5 19 1.156 0.003 297.5

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’22.127 15 23 1.543 0.387 297.5

18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’22.190 23 24 1.606 0.063 299.1

19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’22.244 7 23 1.660 0.054 299.1

20 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’22.317 7 23 1.733 0.073 299.1

21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.527 17 22 1.943 0.210 300.0

22 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.969 16 26 2.385 0.442 297.5

23 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.902 2 3 12.318 9.933 252.9