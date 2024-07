MotoGP, Francesco Bagnaia domina il warm-up del Sachsenring davanti a Morbidelli e Martin, poi i due Marquez

Francesco Bagnaia inizia nel migliore dei modi la domenica del suo 200° Gran Premio in carriera. Il due volte campione del mondo, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Sul tracciato del Sachsenring, ancora una volta baciato dal sole, il numero 1 del team Ducati Factory ha chiuso il turno mattutino facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:20.638 mettendo in fila una ottima serie di giri che lo mettendo di diritto nel ruolo di favorito per la gara odierna che scatterà alle ore 14.00.

In seconda posizione troviamo Franco Morbidelli (Ducati Pramac) con un gap di 80 millesimi dalla vetta, quindi terza posizione per il suo compagno di scuderia, Jorge Martin, a 164. Quarta posizione per Marc Marquez (Ducati Gresini) che prova a mettersi alle spalle i dolori delle cadute di questo weekend con un gap di 207 millesimi, davanti al fratello Alex Marquez quinto a 242.

Sesta posizione per Fabio Quartararo (Yamaha) a 372 millesimi dalla vetta, settima per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 404, quindi ottava per il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) a 433, davanti al compagno di team, lo spagnolo Raul Fernandez a 457, infine completa la top10 Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 497.

Si ferma in 11a posizione il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 574 millesimi, davanti a Maverick Vinales (Aprilia) a 704. Non va oltre la 13a posizione Enea Bastianini (Ducati Factory) a 706 millesimi, davanti allo spagnolo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 741, infine Luca Marini (Honda Repsol) è 17° a 1.022.