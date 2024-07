Moto2, Somkiat Chantra fa il vuoto nella FP1 del Sachsenring, Arbolino 10° davanti a Vietti

Un dominante Somkiat Chantra ha chiuso al comando la FP1 del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato del Sachsenring il pilota thailandese ha fatto il vuoto nelle prime pre-qualifiche della classe mediana, mettendo a segno il nuovo record della pista per la categoria e, non ultimo, un tempo che gli sarebbe valso la terzultima posizione nel primo turno della MotoGP.

Come detto, quindi, il thailandese del team Kalex IDEMITSU ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:22.698 con 351 millesimi di vantaggio sul britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar), mentre è terzo lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 407. Quarta posizione per l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex) a 425 millesimi, quinta per lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 529, mentre è sesto il suo connazionale Marcos Ramirez (Kalex American) a 563.

Settimo il leader della classifica generale Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 569 millesimi a braccetto con il suo primo inseguitore nella corsa per il titolo, nonché vincitore ad Assen, il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT). Nono lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 629 millesimi mentre è decimo Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 666.

11° Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 771, mentre il rientrante Joe Roberts (Kalex American) dopo i guai di Assen è 17° a 1.057 davanti al nostro Dennis Foggia (Kalex Italtrans) 18° a 1.073.