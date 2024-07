Moto2, Fermín Aldeguer vince in Germania. Sfuma il podio per Vietti e Arbolino al Sachsenring

Andata in archivio il GP di Germania, tappa del Mondiale 2024 di Moto2. Tante curve a sinistra al Sachsenring e difficile gestire le temperature della gomma anteriore, specialmente se si è alle spalle di altri. Una difficoltà in più e chi è riuscito a minimizzare le problematiche ha prevalso. Il migliore in questo senso è stato lo spagnolo Fermín Aldeguer.

Il pilota della Boscoscuro Conveyors SpeedUp ha creato uno strappo importante a metà della gara, imponendo un ritmo ingestibile per la concorrenza. Abile Aldeguer a non farsi coinvolgere troppo nelle schermaglie iniziali, salvando bene le mescole e andando via nel momento giusto.

L’iberico, quindi, ha preceduto il britannico Jake Dixon (Polarcube Aspar) di 2.159 e il giapponese Ai Ogura sull’altra Boscocuro MT Helmets – MSI di 4.418. Peccato per Celestino Vietti e Tony Arbolino. L’alfiere della Red Bull KTM Ajo, dopo la pole di ieri, ha lottato con il coltello tra i denti fino alla fine per il podio, ma il drop della gomma posteriore non gli ha permesso di raggiungere la top-3. Un quinto posto amaro (+4.543) alle spalle anche del rookie brasiliano Diogo Moreira (+4.533), in sella alla Kalex dell’Italtrans Racing Team.

Niente da fare anche per Arbolino che ha fatto un po’ il diavolo a quattro per essere della partita per il successo, ma anche nel suo caso il degrado eccessivo della mescola al posteriore l’ha costretto ad accontentarsi della nona piazza con la Kalex del Team Marc VDS (+7.018). Tenendo conto dei riscontri odierni, lo spagnolo Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), giunto settimo in questo appuntamento, mantiene la vetta della classifica generale con 147 punti, ma con sole 7 lunghezze di margine sul compagno di squadra, Ogura.