Moto2, chi si presenterà alle vacanze al comando della classifica? Ai Ogura sfida Sergio Garcia

Non è ancora tempo di pensare alle vacanze estive per la Moto2. Dopo la tappa di Assen, infatti, si proseguirà senza soluzioni di continuità dato che nel corso del weekend in arrivo sarà la volta del Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione della classe mediana.

Ci attende una tappa di capitale importanza. Chi si presenterà al break di luglio nel migliore dei modi? Ricordiamo che, poi, si tornerà in azione solamente nel weekend 2-3-4 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone, per cui sono in arrivo 4 settimane nelle quali i piloti potranno riposarsi e pensare a quanto fatto nella prima parte dell’annata.

Arriviamo alla gara sul tracciato del Sachsenring con la classifica generale che vede sempre Sergio Garcia al comando con 138 punti contro i 124 di Ai Ogura (-14 punti), mentre al terzo posto rimane Joe Roberts con 115 ancora alle prese con la frattura della clavicola che lo ha estromesso dal fine settimana di Assen. Al loro inseguimento Alonso Lopez con 87. quindi Fermin Aldeguer con 83 dopo il “suicidio sportivo” del GP d’Olanda.

Sergio Garcia vuole proseguire nel suo percorso di testa, ma Ai Ogura ha dimostrato ampiamente che non ha la minima intenzione di mollare la presa. La possibile nuova assenza di Joe Roberts potrebbe portare il campionato a vivere un vero e proprio duello al vertice, con l’incognita Fermin Aldeguer sempre sullo sfondo. Lo spagnolo, futuro pilota Ducati in MotoGP, se smetterà di regalare punti agli avversari con errori assortiti, potrebbe di nuovo tornare della partita…