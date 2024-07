Miriam Vece, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su pista: scheda e giorni di gara

Debutto olimpico più che meritato per Miriam Vece. La pistard azzurra ha dato tutto in questo ultimo quadriennio per riuscire a strappare il pass a Cinque Cerchi e ci è riuscita alla grande andandosi a qualificare per l’appuntamento di Parigi 2024. La velocista tricolore sarà protagonista sia del keirin che della velocità: obiettivo provare a superare più turni possibile, la medaglia appare un miraggio.

Nome: Miriam

Cognome: Vece

Luogo e data di nascita: Crema, 16 marzo 1997

Sport e disciplina: ciclismo su pista (keirin e velocità)

Quando gareggia: mercoledì 7 agosto (primo turno keirin), giovedì 8 agosto (semifinali Keirin ed eventuali finali), venerdì 9 agosto (qualificazioni velocità ed eventuali primi turni), sabato 10 agosto (eventuali finali velocità)