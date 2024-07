Matteo Arnaldi: “Contento di aver ritrovato il mio tennis alle Olimpiadi, spero non sia solo per una partita”

Queste le parole del sanremese a SuperTennis: “Evidentemente giocare qui contro i francesi mi carica Magari dovremmo giocare contro di loro altre volte“. Il riferimento è a Lorenzo Musetti, che ha sconfitto Gael Monfils poco prima.

Prosegue parlando di Fils e del fatto che le loro partite sono sempre ricche di contenuti anche se, alla fine, vince sempre Matteo: “Io e lui lottiamo sempre, sono contento di aver ritrovato il mio tennis: mi mancava. Sono contento di averlo fatto all’Olimpiade, spero che non sia solo per una partita. Ho servito molto bene, ho annullato una palla break in tutto la partita e questo mi dà molta fiducia“.

Tra i due, comunque, c’è un ottimo rapporto: lo si è visto in campo in maniera chiara e Arnaldi offre altri dettagli: “Lui sta giocando molto bene, dopo la partita gli ho fatto i complimenti per il titolo ad Amburgo. Io invece ho fatto un paio di errori nei momenti importanti: si è visto che mi mancavano un paio di vittorie. Comunque non ero preoccupato, nemmeno dopo i match point non sfruttati. Conosco le mie capacità fisiche, avremmo potuto giocare 4-5 giorni senza problemi. Cerco di godermi questa vittoria, domani vedremo“.