Tennis, Matteo Arnaldi batte ancora Arthur Fils e approda al secondo turno delle Olimpiadi

Quarta vittoria in altrettanti scontri diretti per Matteo Arnaldi (n.40 del mondo) contro Arthur Fils (n.20 del ranking ATP). In un contesto molto particolare, come quello delle Olimpiadi, il ligure l’ha spuntata con il punteggio di 6-4 7-6 (7). Una prestazione consistente per Arnaldi che quindi continua la sua avventura a Cinque Cerchi. Prossimo avversario sarà il vincente del confronto tra il canadese Milos Raonic e la tedesca Dominik Koepfer.

Nel primo set il ligure capitalizza subito le palle break costruite in apertura e gestisce con grande autorevolezza i turni al servizio. L’azzurro sfrutta gli errori di Fils, specialmente dal lato del dritto, per crearsi altre chance nel settimo e nono game, ma le palle break non vengono trasformate. Il decimo gioco è comunque quello decisivo per far chiudere la frazione sul 6-4.

Nel secondo set Fils reagisce, alzando il suo livello e creando qualche grattacapo in più all’azzurro, come nel secondo game quando Matteo è chiamato a cancellare una palla break. Si tratta dell’unico momento davvero critico per uno dei due al servizio, visto che poi la frazione segue un andamento on serve. Il tie-break è decisivo, con Arnaldi un po’ sciupone nel non sfruttare ben tre palle match, ma comunque bravo a rimanere calmo e a chiudere sul 9-7.

Leggendo le statistiche si deve prendere atto dei sei ace messi a segno dell’italiano, con l’83% dei punti vinti con la prima di servizio e il 60% con la seconda.