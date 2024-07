Martina Trevisan vince il WTA 125 di Bastad in finale su Ann Li

Sorride Martina Trevisan, dopo una finale del WTA 125 di Bastad prevista per ieri, rinviata per maltempo e spostata a questa mattina. Nettissima la sua vittoria nei confronti dell’americana Ann Li nell’ultimo atto, un 6-2 6-2 che ne certifica le buone sensazioni già peraltro viste a Wimbledon.

La giocatrice toscana, che con questo risultato sarà numero 76 o 77 del mondo da domani (dipenderà dal risultato della finale di Lucia Bronzetti a Contrexeville con l’egiziana Mayar Sherif), è al primo 125 vinto in carriera; aveva giocato e perso una finale a Karlsruhe tre anni fa proprio contro Sherif.

In questo evento, ha esordito vincendo in rimonta con l’australiana Astra Sharma per 5-7 7-5 6-3, quindi ha eliminato la rumena Miriam Bulgaru per 6-4 6-4 e, quindi, la numero 1 del seeding, la francese Diane Parry, per 6-2 7-6(5).

In semifinale, invece, superata l’americana Louisa Chirico, anche qui in rimonta per 6-7(5) 6-4 6-4. Poi il predetto ultimo atto. Ora per Trevisan c’è l’obiettivo WTA di Palermo, nel quale esordirà con l’olandese Arantxa Rus.