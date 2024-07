Wimbledon, Jasmine Paolini: “Sconfitta più difficile da digerire. Voglio mantenere questo livello e far bene alle Olimpiadi”

L’amarezza è ancora tanta, ma c’è anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di storico. Jasmine Paolini sta vivendo sicuramente emozioni contrastanti dopo aver perso la finale di Wimbledon contro Barbora Krejcikova. Una partita equilibrata e che si è decisa su pochissimi punti nel terzo set. Purtroppo l’azzurra ha perso ancora dopo quella al Roland Garros (era una missione quasi impossibile va detto contro Iga Swiatek), ma ormai ha raggiunto un livello altissimo, come dimostra la posizione numero cinque del ranking mondiale.

In conferenza stampa Paolini ritorna su quel doppio fallo che le è costato il break nel settimo game del terzo set: “Mi sono pentita di aver sbagliato quella seconda. La palla era uscita veramente di poco sulla prima e quindi ci stava chiamare anche il Challenge. Era la giusta cosa da fare e magari poi mi restava comunque il dubbio se fosse stata buona, visto di quanto poi è uscito. Tornassi indietro mi prenderei molto più tempo tra la prima e la seconda. Sicuramente ci penso a quella palla”.

La toscana è entrata in nuova dimensione, ma la stessa Jasmine cerca di tenere i piedi ben saldi a terra: “Al momento cerco di non mettermi pressione addosso. Si tratta di un momento positivo per me in cui mi sto godendo il livello a cui sto giocando e le partite che sto facendo. Alla fine è bello giocare questi match, mi sto divertendo ad essere a questo livello. Era un sogno, un obiettivo. Sono consapevole che sarà difficile mantenere questo livello e lavoreremo per mantenerlo. Devo godere di affrontare queste sfide difficili”.

Il prossimo obiettivo sono le Olimpiadi, dove Paolini può davvero puntare ad una medaglia: “Sicuramente le Olimpiadi sono una competizione che ogni atleta sogna. Spero di poter giocare un buon tennis anche a Parigi. Staccherò qualche giorno e poi ci alleneremo sulla terra. Si tratta di un obiettivo importante e cercherò di metterci tutto e di far bene”.

Il momento che Jasmine ricorderà maggiormente di queste due settimane: “La partita con Vekic è stato probabilmente il momento che mi porterò dietro per sempre. Quando ho vinto mi sono girata e ho visto la mia famiglia ed è stato un momento emotivamente importante. Chiaramente anche il calore che ho sentito oggi dal Centrale di Wimbledon mi ha fatto molto piacere”.

la neo numero cinque del mondo analizza anche il lunghissimo ultimo game: “Su quella seconda ho provato a spingere ma il rovescio è finito in rete. In questo momento dico pazienza, perchè non ci può più fare nulla, però chiaramente tornassi indietro qualcosa di meglio lo potevo fare. Questo purtroppo il tennis e va così. L’altro giorno era andata bene a me ed oggi alla mia avversaria”.

Sulle due finali Slam raggiunte e sulla differenza tra loro: “Oggi secondo me è stata una partita molto vicina. Forse oggi potevo partire meglio. L’altra finale era stata veramente dura e l’ho accettata quasi meglio. Oggi è più difficile da digerire”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini