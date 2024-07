Marcell Jacobs torna in gara a Rieti. Desalu, Folorunso e Rigali lanciano la volata olimpica

Tanti italiani saranno impegnati nell’intenso weekend di atletica leggera, tutti pronti a scaldare i motori in vista delle Olimpidi di Parigi 2024. L’uomo più atteso è Marcell Jacobs, che correrà per tre volte nel giro di due giorni: sabato le batterie a Rieti, domenica le semifinali e la finale.

Il Campione Olimpico dei 100 metri vorrà simulare proprio quello che succederà ai Giochi e cercherà risposte importante dopo aver vinto agli Europei ed essersi espresso in 9.92 a Turku. Il velocista lombardo incrocerà diversi compagni di allenamento come i canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il gruppo della staffetta cinese tra cui i frazionisti di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Xie Zhenye e Wu Zhiqiang

Domenica, invece, vedremo all’opera Fausto Desalu. L’altro Campione Olimpico della 4×100, reduce da un promettente 20.30 corso sui 200 metri agli Assoluti, si cimenterà sulla sempre veloce pista di La Chaux-de-Fonds (Svizzera), dove sfiderà il padrone di casa William Reis (bronzo continentale), l’altro azzurro Diego Pettorossi, il sudafricano Benjamin Richardson e il francese Ryan Zeze. Sui 400 ostacoli, invece, spazio ad Ayomide Folorunso, la cui stagione non è ancora decollata: la primatista italiana, sesta agli ultimi Mondiali, sfiderà Kemi Adekoya dal Bahrain.

Roberto Rigali ha scelto i 100 metri sempre in Svizzera: l’argento iridato con 4×100 cercherà di mettersi in mostra in una gara che prevede la presenza dello statunitense Ronnie Baker. Altre sedi per Daisy Osakue e Simone Barontini: la piemontese ha scelto Donnas (in provincia di Aosta) per il suo lancio del disco, il marchigiano ha optato per correre gli 800 metri a Kortrijk (Belgio).