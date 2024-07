Marcell Jacobs simula le Olimpiadi: tre gare in due giorni a Rieti. Il Messia torna in pista!

Marcell Jacobs si appresta a tornare in gara dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei e aver corso un rilevante 9.90 a Turku. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto di gareggiare a Rieti nel weekend del 13-14 luglio: sabato le batterie alle ore 18.30, domenica le semifinali (ore 17.30) e la finale (ore 19.30). Il Messia dell’atletica italiana ha voluto cimentarsi su tre turni in due giorni per simulare quando accadrà poche settimane dopo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il velocista lombardo regalerà spettacolo allo Stadio Guidobaldi, in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse organizzati dal Comitato regionale FIDAL in collaborazione con la Studentesca Milardi Rieti. Marcell Jacobs, che dopo la staffilata in Finlandia è tornato negli USA, rientrerà in Italia per incrociare i compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown.

Ricordiamo che questa pista fu il teatro dello storico record del mondo siglato dal giamaicano Asafa Powell, che nel 2007 volò in 9.74 prima dell’era Bolt. L’appuntamento in terra laziale rappresenterà l’ultima verifica prima dei Giochi per il nostro portacolori. Marcell Jacobs ha dichiarato, attraverso i suoi profili social: “A Parigi ho una pressione diversa rispetto a Tokyo dove mi conosceva solo chi fa parte del mondo dell’atletica. Ora tutti mi conoscono e tutti aspettano questo grande momento, io in primis: ci arrivo da campione olimpico ed è così che voglio uscirne“.