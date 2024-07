Marcell Jacobs amministra nelle batterie di Rieti: tempo di rodaggio verso la domenica di fuoco

Marcell Jacobs ha aperto la sua due giorni di gare allo Stadio Guidobaldi di Rieti, cimentandosi nelle batterie dei 100 metri (gara extra all’interno di un contesto provinciale giovanile). Il Campione Olimpico era al grande rientro in pista dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei e aver corso un brillante 9.92 a Turku, pronto a simulare i tre turni nell’arco delle ventiquattro ore come succederà tra tre settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il velocista lombardo ha vinto la propria serie con il tempo di 10.17 (0,3 m/s di vento contrario): il crono non è ovviamente sensazionale, ma l’azzurro si è chiaramente risparmiato in vista di semifinali e finali in programma domani pomeriggio. Il Messia dell’atletica tricolore non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza e anche la fase di accelerazione non è parsa spumeggiante, sul lanciato è sembrato un po’ imballato e nel finale ha lasciato andare i piedi.

I carichi di lavoro delle ultime settimane potrebbero avere influito, ma per tracciare un bilancio più sensato bisognerà aspettare il doppio test di domenica. Marcell Jacobs ha preceduto il canadese Jerome Blake (10.23) e il cinese Jiapeng Chen (10.27). Nell’altra batteria si è messo in grandissima luce il cinese Zhenye Xie, capace di imporsi con un convincente 10.05 (1,2 m/s di brezza a favore), precedendo il canadese Andre De Grasse (10.13 per il Campione Olimpico dei 200 metri) e il connazionale Haibin Yan (10.36), soltanto quinto il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.49).