Marcell Jacobs al piccolo trotto a Rieti: tempo alto e corsa imballata, si cerca lo squillo in finale

Marcell Jacobs ha incominciato la sua domenica di fuoco che prevede due gare nell’arco di un’ora e mezzo, giusto per simulare quanto accadrà tra tre settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico dei 100 metri, che ieri si era espresso in 10.18 in batteria, ha corso la semifinale in 10.16 (1,1 m/s di vento a favore) allo Stadio Guidobaldi di Rieti, chiudendo in terza posizione alle spalle del cinese Zhenye Xie (10.08) e del canadese Andre De Grasse (10.16 per il Campione Olimpico dei 200 metri).

Marcell Jacobs è sembrato ancora un po’ imballato sul rettilineo dell’impianto laziale, non uscendo benissimo dai blocchi di partenza, faticando in accelerazione e non riuscendo a esprimersi al meglio sul lanciato. Probabilmente si stanno facendo sentire i carichi di lavoro delle ultime settimane, dopo aver vinto gli Europei e aver corso un rimarchevole 9.92 a Turku.

Il velocista lombardo tornerà in pista alle ore 19.50 per la finale, con l’auspicio di vedere un consistente miglioramento tecnico e cronometrico per avere un conforto in vista dei Giochi. Il nostro portacolori si è lasciato alle spalle il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.25) e il cinese Jiapeng Chen, che ritroverà nell’atto conclusivo insieme ai cinesi Chen Jinfeng (10.32), Zhijianan Deng (10.35) e Haibin Yan (10.44) provernienti dall’altra semifinale