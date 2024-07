Lorenzo Musetti privato di Jannik Sinner nel doppio alle Olimpiadi: chi sarà il compagno a Parigi 2024?

Lorenzo Musetti ha perso il suo compagno designato di doppio per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista italiano, infatti, non formerà la coppia con Jannik Sinner poiché l’altoatesino non parteciperà ai Giochi a causa di una tonsillite. Il numero 1 del mondo non sarà della partita nella capitale francese e così si scioglie quello che doveva essere un duo di punta per l’Italia, insieme ai rodatissimi Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Lorenzo Musetti, fresco di semifinale a Wimbledon e attualmente impegnato a Umago prima di trasferirsi in terra transalpina, giocherà il torneo di singolare e a questo punto deve trovare un altro partner per il doppio a cinque cerchi. Sarà uno degli altri due italiani impegnati in singolare, ovvero Luciano Darderi e Matteo Arnaldi: nelle prossime ore si deciderà con chi formare la coppia. Ricordiamo che Andrea Vavassori prende il posto di Sinner in singolare, ma chiaramente non è un’opzione valida per Musetti in doppio.

CON CHI GIOCA MUSETTI IN DOPPIO ALLE OLIMPIADI?

