LIVE Triathlon, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: oro Gran Bretagna con Yee che beffa il neozelandese Wilde. Pozzatti quattordicesimo

12.34 1:48:19 per Alessio Crociani che è trentesimo, merita comunque applausi il riminese che era uscito dall’acqua in testa salvo poi non trovare collaborazione nelle prime battute del ciclismo arrivando comunque alla corsa all’interno del gruppo di testa.

12.33 Chiude quattordicesimo Gianluca Pozzatti in 1:44:41.

12.30 ORO GRAN BRETAGNA! All’ultimo chilometro Alex Yee riprende il neozelandese Hayden Wilde e va a vincere in 1:43:33. Bronzo alla Francia con Leo Bergere (1:43:43), poi Le Corre (Francia), Vilaca e Batista (Portogallo).

12.28 Ha esaurito la benzina Wilde, ripreso dal britannico Yee.

12.26 Per il bronzo ci sono i francesi Bergere e Le Corre e i portoghesi Vilaca e Batista.

12.24 Wilde tiene invariato il distacco su Yee quando mancano meno di due chilometri al traguardo.

12.21 Parte l’ultimo giro con il neozelandese che potrà gestire un piccolo vantaggio sul britannico, è risalito al dodicesimo posto Gianluca Pozzatti.

12.19 Wilde ha preso 13 secondi di vantaggio su Yee ai 6.05 km su 10 dell’ultima frazione di corsa, poi i francesi Bergere e Le Corre.

12.17 1:30:24 a metà corsa per Alessio Crociani, scivolato in trentesima piazza.

12.15 1:29:00 il passaggio ai 5 km della corsa di Gianluca Pozzatti che è sedicesimo.

12.14 1:28:16 il passaggio a metà percorso di Hayden Wilde, il neozelandese prova la fuga.

12.12 Wilde ha preso qualche metro di vantaggio su Yee, nel frattempo è arrivata una penalità di 15 secondi per Alessio Crociani per il posizionamento dell’equipaggiamento fuori dal box nella transizione tra bici e corsa.

12.10 1:21:14 il passaggio di Pozzatti che è quattordicesimo, 1:21:43 per Crociani, ventinovesimo, la corsa purtroppo non è la frazione forte degli azzurri.

12.08 1:20:52 i, passaggio di Wilde e Yee dopo il primo giro di corsa (2.5 km su 10), i due hanno preso un discreto margine sugli inseguitori.

12.06 Hanno perso un po’ di contatto ora entrambi gli azzurri, davanti ci sono Yee (regno Unito), Schomburg (Germania) e Wilde (Nuova Zelanda).

12.04 A prendere l’iniziativa è il britannico Alex Yee che si porta in testa al gruppo.

12.01 Parte la terza e ultima frazione, dieci chilometri di corsa che assegneranno le medaglie.

11.58 Mancano pochi chilometri alla chiusura della seconda frazione, atleti vicini alla zona cambio, gruppo di testa compatto.

11.55 Rischia la caduta Gianluca Pozzatti, toccato da un avversario, l’azzurro riesce a tenere il controllo della bici.

11.52 Inizia l’ultimo giro della frazione in bici, poi sarà corsa

11.49 Ottima sino a qui la prova di Alessio Crociani che era uscito primo dall’acqua cercando poi una collaborazione non arrivata all’inizio della frazione in bici. Anche Gianluca Pozzatti resta nel gruppo di testa, composto da 32 atleti.

11.46 Superati i 30 km, ne mancano dieci per arrivare alla corsa, gruppo che non accenna a sfaldarsi.

11.43 54:42 il passaggio dell’austriaco Kaindl ai 28.5 km del ciclismo, gruppo di testa che si allunga ad una trentina di atleti, gara a dir poco tattica fino a qui, a decidere le medaglie sarà con molte probabilità la corsa.

11.40 Comincia a risalire il norvegese Blummenfelt.

11.37 C’è il francese Leo Bergere a fare l’andatura in questo momento.

11.34 Sono in 18 nel gruppo di testa quando abbiamo superato i 20 km sui 40 di bicicletta previsti in questa seconda frazione.

11.31 Gruppo di testa ancora compatto quando stiamo per raggiungere la metà della frazione di ciclismo, Gianluca Pozzatti e Alessio Crociani restano davanti.

11.29 Piccolo strappo del sudafricano Riddle che ai 17 km è passato in 43:13.

11.27 Situazione per il momento statica con gli azzurri presenti nel gruppo di testa.

11.24 38:12 il passaggio dell’australiano Hauser ai 13 km del ciclismo.

11.22 Gara tattica fino a questo punto, aveva cercato collaborazione Alessio Crociani dopo essere uscito primo dall’acqua in un gruppetto di cinque atleti non arrivata però dagli altri fino all’assorbimento degli inseguitori che hanno ora creato un gruppo di una ventina di elementi.

11.19 Sono in 20 ora a formare il gruppo di testa, 30:54 il passaggio ai 7 chilometri sui 40 in programma.

11.16 Si ricompatta il gruppo nutrito di testa, ci sono sia Alessio Crociani che Gianluca Pozzatti.

11.13 Cinque nel gruppo di fuga dell’azzurro che sta per essere raggiunto.

11.10 Chiede la collaborazione dei compagni di fuga Alessio Crociani.

11.07 Gianluca Pozzatti è nono a 20:31.

11.04 Crociani esce addirittura primo dall’acqua della Senna in 20:10, dietro c’è l’australiano Hauser a tre secondi.

11.01 Il secondo tratto di nuotata sarà più corto, 590 metri.

10.58 Gianluca Pozzatti è undicesimo in 12:16.

10.55 12:01 il passaggio dell’australiano Hauser ai 910 metri del nuoto, insegue l’azzurro Alessio Crociani a 12:03.

10.52 Prime bracciate nella Senna per gli atleti, sono in 56 al via.

10.49 Da percorrere c’è 1,5 km di nuoto, 40 in bicicletta e 10 di corsa.

10.46 Si parte!

10.40 Per l’Italia al via Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti.

10.11 Ci saranno gli azzurri Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti a rappresentare i colori azzurri al maschile.

10.08 Gara maschile che partirà alle 10.45, inizialmente in programma nella giornata di ieri la prova è stata posticipata per via delle condizioni di non balneabilità della Senna.

10.06 Giornata complicata per Steinhauser, da capire se possa essere inserita nella staffetta.

10.04 Arriva anche la terza delle azzurre, Verena Steinhauser che è trentanovesima in 2:02:35.

10.02 Bianca Seregni è ventiduesima in 1:59:11, l’azzurra era uscita seconda dopo la frazione di nuoto salvo poi avere qualche difficoltà in bici, buona comunque nel complesso la prova della classe 2000.

10.00 Taglia il traguardo anche Alice Betto che è sedicesima in 1:57:56.

09.58 Quarta la francese Emma Lombardi mentre la campionessa olimpica in carica Flora Duffy (Bermuda) è quinta.

09.57 ORO FRANCIA! Cassandre Beaugrand vince in 1:54:55 davanti alla svizzera Julie Derron (1:55:01), bronzo Regno Unito con la scozzese Beth Potter che ferma il suo cronometro a 1:55:10.

09.54 Ultimi metri per Beaugrand che andrà dunque a vincere in casa, dietro c’è la svizzera Julie Derron, per il bronzo Beth Potter conserva un buon vantaggio sull’altra francese Emma Lombardi.

09.52 SE NE VA CASSANDRE BEAUGRAND! Strappo della francese sostenuta dal pubblico parigino.

09.51 Quindicesima Alice Betto mentre Bianca Seregni è risalita in ventiduesima posizione.

09.48 Ultimo giro, gruppo delle prime quattro ancora compatto per le medaglie, sempre più probabile un arrivo allo sprint.

09.45 Prova ad allungare la svizzera Derron, che ha tirato fino adesso davanti, Alice Betto è quindicesima a 6 secondi dalla Top 10. Ultimi quattro chilometri da percorrere.

09.42 Al secondo giro sui quattro di corsa Alice Betto passa quindicesima, Bianca Seregni ventiquattresima, Verena Steinhauser trentanovesima.

09.40 1:38:38 il passaggio delle quattro di testa (Derron, Potter, Beaugrand e Lombardi) ai 5 km sui 10 previsti di corsa.

09.38 Dietro Alice Betto è rimasta aggrappata al primo gruppo di inseguitrici e potrebbe recuperare qualcosa nel finale, l’azzurra è diciottesima (1:31:41) mentre è leggermente attardata Bianca Seregni (ventiquattresima 1:32:04). Verena Steinhauser è invece quarantesima.

09.35 Sono rimaste in quattro nel gruppo di testa, Derron (Svizzera), Potter (Regno Unito), Beaugrand e Lombardi (Francia).

09.32 Si stacca la campionessa olimpica in carica Flora Duffy (Bermuda) che anche per via di un problema al ginocchio dovrebbe essere tagliata fuori per le medaglie.

09.29 Davanti la svizzera Julie Derron prova l’allungo, si spacca anche il gruppo di testa.

09.26 Si spacca subito in due il gruppo delle inseguitrici, Alice Betto si attacca al primo mentre Bianca Seregni è nel secondo.

09.24 Si è ridotto ad un minuto e sette il ritardo delle inseguitrici che iniziano la frazione di corsa, Bianca Seregni e Alice Betto vanno a caccia della Top 10.

09.22 Si chiude la frazione di ciclismo con il passaggio del gruppo di testa a 1:21:43.

09.18 Ultimi minuti di bicicletta prima dell’ingresso nell’ultima e terza frazione, i 10 km di corsa.

09.16 Un minuto e 20 il distacco del gruppo delle inseguitrici con Betto e Seregni, la tedesca Lindemann si stacca dal gruppo di testa dove sono rimaste in nove.

09.13 Ci avviciniamo alla chiusura della seconda frazione di gara con Maya Kingma che è sempre davanti nel gruppo delle fuggitive. Parte l’ultimo giro di bici.

09.10 Un minuto e quindici il distacco del gruppo delle 18 inseguitrici con le azzurre Alice Betto e Bianca Seregni. Attardata Verena Steinhauser che è trentottesima.

09.07 30 km percorsi sui 40 di bici, Flora Duffy prova a fare selezione davanti ma il gruppo non la molla, 1:07:09 il passaggio delle battistrada.

09.05 Caduta per la statunitense Kasper che lascia il gruppo delle inseguitrici.

09.03 Superata l’ora di gara, situazione invariata al raggiungimento dei 25.85 km della bici, un minuto e dodici il distacco del gruppo delle inseguitrici (con le azzurre Alice Betto e Bianca Seregni) al gruppo delle dieci di testa.

09.01 Davanti è Maya Kingma (Paesi Bassi) a fare l’andatura.

08.58 Si è compattato il gruppo delle inseguitrici (con Alice Betto e Bianca Seregni) alle dieci battistrada, che viaggia ora con un minuto e otto di distacco.

08.55 52:49 il passaggio delle prime ai 20.15 km, Alice Betto sta risalendo ed è ventesima a 53:58, Bianca Seregni passa ventottesima a 54:00, Verena Steinhauser è quarantunesima.

08.52 Quando stiamo per raggiungere metà della frazione della bicicletta è stabile il gruppo di testa mentre Bianca Seregni è scesa in ventisettesima posizione (51:53 il passaggio ai 27 km) superata dall’altra azzurra Alice Betto, ventunesima in 51:51.

08.49 Caduta e ritiro per la lussemburghese Jeanne Lehair che sembra essersi fatta male.

08.46 Dietro Alice Betto è ventunesima (45:48) mentre Verena Steinhauser è trentanovesima.

08.43 43:04 il passaggio ai 13 km del ciclismo di Bianca Seregni che ora è tredicesima in un gruppetto formato dalla statunitense Kasper e dalla tedesca Tertsch che hanno una trentina di secondi di ritardo dal gruppetto di testa.

08.41 Si stacca purtroppo leggermente Bianca Seregni dopo la caduta della brasiliana Lopes (che ha costretto l’azzurra ad una frenata) da gruppo di testa che ha ripreso Flora Duffy, l’azzurra è undicesima dietro a Derron (Svizzera), Kingma (Paesi Bassi), Lombardi (Francia), Taylor-Brown (Regno Unito), Lindemann (Germania), Beaugrand (Francia), Spivey (Usa), Kuttor-Bragmayer (Ungheria).

08.40 Diverse cadute in tutti i gruppi, si è fermata anche la brasiliana Lopes.

08.39 Bicicletta che rappresenta la frazione più carente tra le tre di Bianca Seregni che se dovesse riuscire a restare nel gruppo di testa potrebbe poi riuscire a dire la propria nella corsa.

08.36 Flora Duffy prova a scappare, 19 secondi il vantaggio della campionessa olimpica in carica sul gruppo delle inseguitrici al quale Bianca Seregni è riuscita a rimanere aggrappata in coda.

08.35 28:20 il passaggio nel nuoto di Verena Steinhauser, l’azzurra è risalita in quarantaduesima posizione.

08.32 Si è purtroppo staccata Bianca Seregni dal primo gruppo di inseguitrici, l’azzurra è scesa in dodicesima posizione, caduta per la colombiana Velasquez.

08.29 24:37 il passaggio del nuoto di Alice Betto che è ventiduesima.

08.26 L’azzurra è dunque nel gruppetto all’inseguimento di Duffy, composto da Lopes (Brasile), Kingma (Paesi Bassi) e Potter (Regno Unito).

08.23 23:13 il tempo di Bianca Seregni nella frazione di nuoto, l’azzurra è seconda dietro a Flora Duffy (Bermuda), la prima ad uscire dall’acqua in 23:01, ora trentasei gradini di transizione da percorrere fino alle biciclette.

08.20 Ci avviciniamo alla chiusura della frazione di nuoto, ancora Duffy (Bermuda), Seregni (Italia) e Lopes (Brasile), dietro si è ricompattato il gruppetto delle prime dieci.

08.18 14:15 per Alice Betto diciannovesima, 14:43 per Verena Steinhauser, un po’ attardata, l’azzurra è quarantunesima.

08.15 13:15 il passaggio di Bianca Seregni ai 910 metri del nuoto, l’azzurra è seconda.

08.12 C’è selezione nel nuoto dopo 12 minuti, scappa subito via la campionessa olimpica in carica Flora Duffy.

08.10 Da tenere d’occhio Alice Betto per quanto riguarda l’Italia, l’azzurra è reduce dal settimo posto a Tokyo 2020 (1) e potrebbe cercare di dare l’assalto alla Top 5.

08.05 Da affrontare ci saranno 1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10 di corsa, campionessa olimpica in carica è Flora Duffy (Bermuda).

08.00 Inizia la gara femminile individuale di triathlon.

07.55 Tra cinque minuti si parte al femminile con il nuoto.

07.50 A rappresentare l’Italia ci saranno Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser.

07.45 Dopo giorni di rinvii di allenamento e della gara maschile la Senna è tornata ad un livello accettabile di balneabilità, si partirà dunque con la gara femminile tra un quarto d’ora alla quale seguirà quella maschile a partire dalle 10.45.

07.40 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle gare di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle gare di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver posticipato la gara maschile potrebbe essere questo il giorno delle gare sia per gli uomini che per le donne.

Sono stati giorni travagliati per il triathlon a Parigi, la decisione di far disputare la prova di nuoto all’interno della Senna non si è rivelata azzeccata con le condizioni del fiume che non hanno permesso la balneabilità portando prima alla cancellazione delle sessioni di allenamento e poi al posticipo della gara maschile. Un’ipotesi ventilata è stata anche il possibile annullamento del nuoto con la gara che sarebbe stata articolata in bicicletta e corsa in una sorta di “duathlon”.

Dovrebbero, il condizionale a questo punto è d’obbligo, disputarsi nella giornata odierna sia la prova maschile che quella femminile. Le donne scatteranno a partire dalle 8.00 mentre la gara maschile è stata riprogrammata alle 10.45. Sono tre le azzurre al via, Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser mentre al maschile l’Italia sarà rappresentata da Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle gare di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si dovrebbe partire alle ore 8.00 con il femminile per poi proseguire alle 10.45 con la gara maschile. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.