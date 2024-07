LIVE Triathlon, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: sarà il giorno delle gare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle gare di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver posticipato la gara maschile potrebbe essere questo il giorno delle gare sia per gli uomini che per le donne.

Sono stati giorni travagliati per il triathlon a Parigi, la decisione di far disputare la prova di nuoto all’interno della Senna non si è rivelata azzeccata con le condizioni del fiume che non hanno permesso la balneabilità portando prima alla cancellazione delle sessioni di allenamento e poi al posticipo della gara maschile. Un’ipotesi ventilata è stata anche il possibile annullamento del nuoto con la gara che sarebbe stata articolata in bicicletta e corsa in una sorta di “duathlon”.

Dovrebbero, il condizionale a questo punto è d’obbligo, disputarsi nella giornata odierna sia la prova maschile che quella femminile. Le donne scatteranno a partire dalle 8.00 mentre la gara maschile è stata riprogrammata alle 10.45. Sono tre le azzurre al via, Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser mentre al maschile l’Italia sarà rappresentata da Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti.

Si dovrebbe partire alle ore 8.00 con il femminile per poi proseguire alle 10.45 con la gara maschile.