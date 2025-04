Mathieu van der Poel: “Ero già a tutta da un po’. Felice per il podio al Fiandre”

Era il favorito, o almeno partiva alla pari con Tadej Pogacar. È sicuramente il grande sconfitto di oggi: non ha potuto nulla Mathieu van der Poel contro il campione del mondo al Giro delle Fiandre, troppo più forte lo sloveno, che si è riscattato dopo la Classicissima dominata invece dalla stella dell’Alpecin-Deceuninck.

Una giornata non iniziata al meglio per il neerlandese: “Non è mai una buona cosa essere coinvolti in una caduta, ma penso che i danni siano stati comunque abbastanza contenuti. Per com’è andata, posso ritenermi fortunato. Anche se, certo, non era la situazione ideale”.

In ogni caso il terzo posto finale non è da buttare: “Ero già al limite da un bel po’ di tempo. Ovviamente, con la caduta non è stato l’ideale, ma penso che abbiamo lottato bene come squadra e io ho fatto tutto quello che potevo. Sono contento del podio”.

Settimana prossima una nuova gara, l’Inferno del Nord: “Penso sia una gara meno dura del Fiandre. A Roubaix serve anche un pizzico di fortuna in più, ma vedremo”.