LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia sogna il podio nella gara a squadre

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre maschile del torneo di tiro con l’arco per quanto riguarda i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli proveranno a scrivere una nuova pagina di storia di questo sport, con possibilità concrete.

All’Esplanade des Invalides il terzetto azzurro si candida al ruolo di outsider di lusso per il podio, dopo aver raggiunto nel ranking round l’obiettivo di evitare la zona di tabellone presidiata dalla Corea del Sud. Gli azzurri inizieranno il loro percorso alle ore 10.16 con la sfida eliminatoria contro il Kazakistan. Gli altri incontri saranno Giappone-Messico, Taipei-Gran Bretagna e Colombia-Turchia.

In caso di passaggio del turno, l’Italia se la dovrà vedere contro i padroni di casa della Francia, vincitori del titolo continentale ad Essen nello scorso mese di maggio. Nel caso i nostri portacolori fossero in grado di superare anche l’ostacolo transalpino, l’avversaria più probabile in semifinale sarebbe l’India mente dall’altra parte del tabellone la Corea del Sud dovrebbe fare la voce grossa senza particolari patemi.

