Tiro con l’arco, calendario Olimpiadi 2024 oggi: orari 29 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Archiviato il ranking round del 25 luglio, entra nel vivo quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il terzetto composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli si gioca infatti una medaglia nella prova a squadre maschile, con i 12 Paesi qualificati che si daranno battaglia per salire sul podio a cinque cerchi.

Prima testa di serie e favorito d’obbligo la Corea del Sud, mentre gli azzurri proveranno a farsi strada nella parte bassa del tabellone con un debutto insidioso contro il Kazakistan ed un eventuale quarto di finale intrigante con la Francia padrona di casa. In caso di passaggio del turno, in prospettiva dovrebbe poi esserci in semifinale l’India o in alternativa la Turchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara

CALENDARIO TIRO CON L’ARCO OLIMPIADI OGGI

Lunedì 29 luglio: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli

9.30 Ottavi di finale prova a squadre uomini

14.15 Quarti di finale prova a squadre uomini

15.47 Semifinali prova a squadre uomini

16.48 Finali prova a squadre uomini

