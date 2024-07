Tiro a volo, il britannico Nathan Hales è oro nel trap alle Olimpiadi. Bronzo al Guatemala

Il campione olimpico nel trap maschile del tiro a volo ai Giochi di Parigi 2024 è il britannico Nathan Hales, che domina la finale a sei e si mette meritatamente al collo la medaglia d’oro. Argento per il cinese Qi Ying, bronzo al guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas.

L’ultimo atto viene dominato dal britannico Nathan Hales, che sfiora il record del mondo da lui stesso detenuto con 49/50 e vince con lo score di 48/50, nuovo record olimpico, chiudendo i conti addirittura con tre piattelli d’anticipo, essendo in vantaggio per 46-42 sul cinese Qi Ying, medaglia d’argento, il quale poi conclude con 44/50.

Medaglia di bronzo per il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, che viene eliminato in terza posizione a quota 35 su 40: il centramericano può recriminare per aver mancato l’ultimo piattello, che, se colpito, gli avrebbe permesso di scavalcare il cinese Qi Ying ed acciuffare l’argento.

Resta ai piedi del podio lo svedese Rickard Levin-Andersson, il quale butta via la medaglia: dopo aver fatto 29/31, infatti, commette tre errori consecutivi, scivola così al quarto posto e viene eliminato a quota 30/35. Quinta posizione per lo statunitense Derrick Scott Mein, fuori con 26/30, mentre esce subito di scena l’australiano James Willett, molto falloso rispetto alla concorrenza, eliminato in sesta posizione con 19/25.