LIVE Sonego-Cerundolo, ATP Umag 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca un’impresa per rinascere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 250 di Umag tra Lorenzo Sonego e l’argentino Francisco Cerundolo. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ferma in parità dopo il successo del sudamericano agli ottavi di Miami nel 2021, e la risposta del torinese nel primo turno del torneo di Vienna 2023. Il vincente della sfida troverà domani in semifinale uno tra il russo Rublev e l’ungherese Marozsan.

Sonego, ventinovenne piemontese, si presenta al suo primo quarto di finale in stagione dopo aver superato in tre set il giovane croato Poljicak ed in due convincenti parziali il francese Muller. Miglior risultato la semifinale colta nel ricco Challenger 125 nella sua Torino, Lorenzo sta cercando con difficoltà e caparbietà di ritrovare il suo miglior tennis che nel 2021 lo potrò fino alla posizione numero 21 del ranking.

Dal canto suo Cerundolo, ventiseienne di Buenos Aires, arriva ai quarti di Umag a margine della netta vittoria sul diciannovenne croato Matej Dodig. Testa di serie numero 4 del tabellone, il sudamericano ha iniziato le sue fatiche direttamente dal secondo turno. Calato al numero 37 nel ranking mondiale, l’argentino è alla ricerca del suo secondo successo su terra battuta dopo Bastad 2022.

Il quarto di finale tra Lorenzo Sonego e l’argentino Francisco Cerundolo sarà il primo incontro sul Goran Ivanisevic Stadium dalle 16.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!